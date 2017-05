Apreciaciones Productores cañeros de la CNPR y CNC bloquearon este miércoles por la mañana, la salida de camiones con azúcar del almacén del Ingenio Alianza Popular ubicado en el municipio de Tamasopo, denunciando que les están robando por lo menos 10 puntos del KARBE. Los productores acusan que hubo inconsistencias en el pesaje de la materia prima que les está afectando en el KARBE es decir, en sus ganancias. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Ello se da a unos meses de que, productores que abastecen al Ingenio Plan de Ayala, doblegaran a la gerencia dado que ante la amenaza de un paro de labores, optaron por permitir que las organizaciones cañeras instalaran sus propios equipos de pesaje dado que denunciaban que las mediciones de parte de la factoría eran irregulares. Críticas de parte de la población surgieron en contra de las labores de rehabilitación del puente El Cascabel, trabajos que están bajo la supervisión de la Junta Estatal de Caminos. Y es que desde ayer por la tarde comenzó a circular por las redes sociales, imágenes en donde trabajadores “pegan” reponiendo las escamas que se cayeron en el mes de septiembre del año pasado. Las críticas se dan ya que el Gobierno del Estado anunció que en la rehabilitación de dicho puente se invertirían cerca de 25 millones de pesos sin embargo los trabajadores tal parece que solo están “parchando” la parte de la estructura que se vio afectada en vez de darle una solución definitiva. Por lo pronto, la arquitecta Silvia Olvera de la asociación Agenda Ciudadana manifestó que tales trabajos de reparación “están muy mal” ya que esperaba que la empresa encargada de la obra, extrajera el material de relleno que se detectó no era el adecuado y que iba a ser reemplazado por el idóneo pero no fue así. Consideró que la forma en como se está realizando esa reparación no es la adecuado y alertó que dicha estructura muy seguramente de nuevo volverá a fracturarse si no en ese, quizá en otras partes del puente. El programa de venta de frijol y azúcar a bajo precio que lleva a cabo el empresario Adrián Esper desde el año pasado a través de su Asociación Proyectos de Impacto Social, entrará en un periodo de receso de dos meses según refirió el coordinador general de dichos trabajos el ex priista José Guadalupe Contreras Pérez. La razón explicó, es que creció mucho el número de beneficiarios en los sectores, colonias y comunidades que pedían formar parte del programa al grado que se salió de control. Se supo que, se detectó que varias personas estaban lucrando con el programa dado que adquirían gran cantidad de productos y después lo revendían a otro precio más alto de lo cual se enteraron y decidieron hacer una pausa. Contreras Pérez insistió que la asociación así como el empresario Adrián Esper continúan con el trabajo social pero se negó a hablar de cuestiones políticas dado que dijo, que aún no son los tiempos para ello. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones