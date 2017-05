Ventarrón causó daños en Ixteamel Una casa afectada, una barda caída, laminas por los aires, y cables caídos en la comunidad de Ixteamel es parte del reporte de daños ocasionados por el ventarrón de ayer miércoles Durante la madrugada de este miércoles se registró un fuete ventarrón que se percibió en distintos puntos del municipio, afectando principalmente a la comunidad de Ixteamel en donde se reportaron daños a domicilio y la suspensión de la energía eléctrica. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Debido al ventarrón de la madrugada de ayer viernes aproximadamente 30 láminas que volaron prácticamente. Fue alrededor de las tres de la mañana cuando comenzó a caer una fuerte lluvia en la Huasteca Sur, acompañada con fuertes vientos, azotando a la comunidad de Ixteamel, en donde reventó cables de alta y baja tensión, dejando sin servicio de energía, además de brazos de árboles caídos. Debido al ventarrón que se registraba en ese momento, las láminas de una vivienda propiedad de Eliseo N, se desprendidos de su base dejando bajo la lluvia a sus habitantes, quienes tuvieron que buscar un refugio mientras que pasara la tormenta. El afectado señaló que fueron aproximadamente 30 láminas que volaron prácticamente, logrando encontrar algunas con severos daños, otras las dio por desaparecidos ya que no fueron encontrados. Además la barda propiedad de Rufino N, debido a la falta de castillo que sostuviera la pared, resintió daños, hechos que fueron reportados al departamento de Protección Civil, para que realizaran la correspondiente verificación de los daños. Refieren los vecinos que un motociclista se accidentó durante la mañana de este miércoles debido a que los cables se encontraba tensados a muy baja altura, el cual no se perciben a simple vista, atorándose en el lugar. Añadiendo que posteriormente acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes solamente observaron y se retiraron, mencionándole que posteriormente regresarían por que no contaban con herramienta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Elevados recibos de CFE por consumo de luz ante fuertes calores Junta de gobierno designó a nuevo director del APAST en Tamazunchale Denuncian que grupo “Juventus” escandaliza en la Iglesia Panistas “mudos” ante apatía de la dirigencia Descarta CDI atentado contra una camioneta, fue circunstancial