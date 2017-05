Inician juegos regionales de INAPAM en Aquismón La delegada estatal del INAPAM, Ysabel Gómez Galán encabezó el evento, contando con la representación de los municipios de Ciudad Valles, Ébano, Tampamolón, Tamuín, Tamasopo, Tancanhuitz y Aquismón Aquismón, S.L.P.- En punto de las 09:30 horas se llevó a cabo oficialmente la inauguración de los Juegos Regionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2017, en donde el municipio de Aquismón es sede por primera ocasión. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Este miércoles se dieron por inaugurados los Juegos Regionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores en su edición 2017 en Aquismón. Contando con la presencia de la delegada estatal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en el estado de San Luis Potosí, Ysabel Gómez Galán; la presidenta del municipio sede, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y representantes de alcaldes de la zona, las delegaciones se dieron cita en punto de las 08:00 de la mañana en las instalaciones de la Unidad Deportiva en donde se llevarán a cabo los encuentros. De esta forma desfilaron los contingentes de Ébano, Tampamolón, Tamuín, Tamasopo, Tancanhuitz, San Antonio, Aquismón, siendo la más numerosa la representación de Ciudad Valles; éstos participarán en actividades como básquetbol, cachibol, atletismo, danza regional y prehispánica, artesanía, declamación, canto y danza, entre otros. Durante su mensaje, Ysabel Gómez dijo “creo que San Luis Potosí tiene que llevar una delegación fuerte a estos juegos nacionales, que hasta ahorita aún no nos han dado la fecha, son once municipios que van a estar con 195 participantes, entre actividades artísticas y deportivas; van a estar compitiendo, dando su mayor esfuerzo para ganarse el lugar”. Por su parte la Alcaldesa, Yolanda Cepeda “a todos, Aquismón es su casa, vivan éste momento, hagan amigos, dejen huella, síganos motivando, sigan siendo ejemplo para aquellos que dicen que no se pueden hacer las cosas, cuando se ama lo que se hace; ayúdenos a seguir soñando hoy estamos haciendo historia, a seguir rompiendo paradigmas, a seguir evolucionando en done un gobierno cercano a la gente se preocupa por ustedes siempre”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Artesanos exponen en Congreso Nacional Deportista aquismonense al nacional de atletismo Expusieron creadores de Aquismón en evento nacional universitario Alcaldesa conoció necesidades de escuela de CONAFE, en el Barrio “El caracol” 35 millones en infraestructura, anunció el Secretario Alberto Elías Sánchez