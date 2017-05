Llamado de atención a jovencitas de riña de la Justo Sierra M “Platiqué con las niñas, las medidas que tomó la escuela, sólo es un llamado de atención, y ya lo hice porque traían el uniforme y se citó a los padres de familia”, Estela Jonguitud Esquivel Después de la riña suscitada entre dos jovencitas de la Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez en el Jardín Juárez, la directora de la institución señaló que no es responsabilidad de los maestros, ya que dentro de la escuela no les enseñan a pelear sino a estudiar y prepararse, refiriendo que es responsabilidad de los padres, pero sin embargo con el simple hecho de que portaban el uniforme se tomaron medidas a este problema. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Estela Jonguitud Esquivel, directora de la Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez. Estela Jonguitud Esquivel, directora de la Secundaria Justo Sierra Méndez, refirió que la riña se suscitó fuera de las instalaciones del plantel por lo cual es responsabilidad de los padres, que enseñen a sus hijas a comportarse como debe de ser. “Mi preocupación es porque las niñas portaban el uniforme, entonces ahí si hubo un llamado de atención para ellas, porque precisamente denigra a la escuela, siempre que sucede algo con los niños de la escuela, siempre han de señalar que ejemplo tienen en la escuela, que hay violencia en la institución, pero yo puedo asegurar que eso no es cierto, aquí no hay violencia” refirió Jonguitud Esquivel. Puntualizó “yo platiqué con las niñas, y les pregunte por qué se comportan de esta manera en la calle, eso las denigra, porque deben de comportarse como lo que son unas señoritas, pero sobre todo como alumnas, entonces las medidas que tomó la escuela, sólo es un llamado de atención, y ya lo hice porque traían el uniforme y se citó a los padres de familia, todavía no han acudido, pero los espero para el día lunes y deberán presentarse”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Choferes rompen acuerdos de sus patrones: SCT Se hizo la mejor elección para dirigir al APAST Asesora coalición de transportistas a aspirantes a permisionarios Biblioteca municipal recibió donación de libros de texto Ganadora del Parlamento Infantil dará rendición de cuentas a niños