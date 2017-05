Realiza Comisión de Derechos Humanos inspección de barandillas en la región

Huejutla, Hgo.- “Hemos iniciado con la inspección de barandillas en los 11 municipios que corresponden a esta jurisdicción de la huasteca, con la finalidad de emitir el diagnóstico penitenciario del primer semestre del año 2017”. Lo anterior, fue expresado por la Visitadora Adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos, Montserrat Vargas Ruiz, quien agregó que en el inicio de las acciones de supervisión se han visitado los municipios de San Felipe Orizatlán y Jaltocán. Pormenorizó que las inspecciones consisten en que a las personas que son detenidas por cometer una falta de carácter administrativo se les respeten sus derechos humanos, lo cual incluye que estén recluidas en cárceles que no se encuentren en pésimas condiciones. Refirió que en las dos barandillas inspeccionadas no se encontró ningún detenido, pero se constató que en las celdas hace falta un remozamiento de pintura, por lo que se detallará en el diagnóstico que se emita cuáles son las observaciones que cada uno de los municipios deberá de atender de manera particular. A pregunta formulada, subrayó que en caso de comprobarse que a una persona detenida se le han vulnerado sus derechos humanos, se inicia un procedimiento de quejas y en base a los elementos que se aporten se dará una resolución. Para concluir, especificó que aunado a los siete municipios que integran la región Huasteca se atienden Calnali; Tepehuacán; Tlanchinol y Huazalingo de la Sierra, por lo que si alguien desea presentar una queja en la oficina se labora en horario de 08:30 a 16:30 horas.