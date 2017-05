Habitantes del FOVISSSTE dispuestos a vender sus casas por inundaciones Para evitar que el agua se introduzca a las viviendas han construido muros en las puertas, así como gradas para franquearlas y entrar o salir, lo cual no ha sido la solución HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Desesperados por las inundaciones que se generan durante la época de lluvia, algunos habitantes del Fraccionamiento Valle del Encinal FOVISSSTE, manifestaron estar dispuestos a vender sus viviendas. Huejutla, Hgo.- Habitantes de la calle Palo de Rosa de la colonia Valle del Encinal (FOVISSSTE), desesperados por las inundaciones durante la época de lluvia aseguraron estar dispuestos a vender sus casas, al considerar que es un problema que posiblemente no tenga solución. Detallaron que el fraccionamiento fue construido en una parte baja, por lo que al llover copiosamente el agua de los sectores altos como Chacatitla y las Tres Cruces se desplaza hacia la colonia, inundando de inmediato calles e introduciéndose a las viviendas. Agregaron que otro de los factores importantes que provoca inundaciones en las calles es el sistema de drenaje pluvial, el cual no fue diseñado con la capacidad adecuada que se requería, y ahora cada que llueve se genera un problema que ya no soportamos –enfatizaron-. En el mismo contexto, subrayaron que otro inconveniente consiste en que por la cantidad de agua que al llover se introduce a los drenajes sanitarios, al interior de las casas las tapaderas de las coladeras tienden a levantarse ocasionando una contaminación que pone en peligro la salud de quienes las habitan. Para concluir, manifestaron que para evitar que el agua se introduzca a las casas algunos vecinos han construido pequeños muros en las puertas, así como gradas para franquearlos y entrar, pero todo ha sido inútil, se siguen inundando los interiores de las viviendas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Microbús con pantalla Led fue infraccionado por STCH Ineficaz sistema de alumbrado público en barrio de San Sosé Distribuye agua en comunidades e instituciones de Huejutla Fortalecen Normalistas campaña No Violencia Contra la Mujer Espera Alianza de Cafetaleros respuesta positiva para crear Vivero Comunitario