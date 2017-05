Fortalecen Normalistas campaña No Violencia Contra la Mujer Huejutla, Hgo.- Con motivo del Día Naranja, alumnos y maestros de la Escuela Normal de las Huastecas, participaron en diversas actividades en la zona centro de esta ciudad, Equidad de género campaña No Violencia en contra de la Mujer. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Fortalecen Normalistas campaña No Violencia Contra la Mujer El profesor Esteban Vera, docente de la Escuela Normal de las Huasteca, informó que las acciones se llevaron a cabo como parte del programa que se tiene en la institución y que tiene que ver con la No Violencia en contra de la Mujer. Detalla que los días 25 de cada mes, se realizan diversas actividades promoviendo los derechos de la mujer, además de dar a conocer la información sobre la política pública que se aplica a nivel estado y que tiene que ver con estar en contra de la violencia contra las mujeres. Comentó que durante el día de ayer jueves se escenificaron a lo largo de los portales de la zona centro de esta ciudad, algunas escenas que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres, en donde los alumnos colocaron algunas frases, además de brindar la información necesaria y de esta manera conocer la situación que prevalece a nivel nacional, estatal y regional. Esteban Vera, invitó a la población en general para que participen en las diversas actividades, las cuales se llevan a cabo mes con mes en diversos puntos de esta zona de la Huasteca. Concluyó citando que la ciudadanía necesita, debe de participar e integrarse a este problema que se padece a nivel social en donde México presenta un alto índice de violencia en contra de las mujeres y la Huasteca no está exenta de ello. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Microbús con pantalla Led fue infraccionado por STCH Ineficaz sistema de alumbrado público en barrio de San Sosé Distribuye agua en comunidades e instituciones de Huejutla Espera Alianza de Cafetaleros respuesta positiva para crear Vivero Comunitario Día del estudiante UPH