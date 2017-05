Distribuye agua en comunidades e instituciones de Huejutla Las autoridades de colonias y comunidades previamente apoyan con acciones de desazolve de calles y caminos, en los cuales también trabajan personal de limpias y drenajes: Sotero Ramírez HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Sotero Ramírez. Huejutla, Hgo.- En virtud de que al momento aún no han llegado las lluvias como en años anteriores, la Presidencia municipal se prepara y entrega agua a diversas comunidades y a algunas instituciones educativas que no tienen o no les llega el agua potable, confirmó el Secretario del Ayuntamiento, Sotero Ramírez. Asimismo, dijo que tomando las prevenciones correspondientes, en las comunidades e instituciones, se distribuye el agua, que es un líquido elemental e indispensable y que la Presidencia busca la manera de contribuir y abastecer a la población en general del vital líquido. Por otro lado, dijo que las autoridades de colonias y comunidades, apoyan previamente con diversas acciones en el desazolve de calles y caminos de sus núcleos poblacionales, y que a estos trabajos se ha estado sumando personal de las áreas de limpias y drenajes. “Hoy podemos decir que ya no llueve como antes, hoy caen unos aguaceros tremendos y que en cuestión de minutos acumulan muchísima agua, por ello, es que se hacen diversas actividades para desazolvar los caminos y las rejillas de los drenajes de la ciudad”, puntualizó. Consideró de importante la participación de los ciudadanos en estos trabajos, e invitó a delegados de colonias y comunidades, y a todos los ciudadanos para que de manera unificada ayuden en los trabajos. Más adelante, dijo que en la ciudad se han depositado botes para depositar la basura “en la Presidencia se han puesto algunos espacios para que depositemos las botellas y el cartón, esta actividad por más pequeña que sea nos ayuda muchísimo y se eviten las cuestiones de inundaciones por la basura”. Recomendó a la población en general a mantenerse muy atentos ante las condiciones climatológicas de esta zona de Hidalgo, “las áreas de Seguridad y Protección Civil de la Presidencia Municipal, se mantienen preparados para atender cualquier situación y apoyar a la población…”, finalizó diciendo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Microbús con pantalla Led fue infraccionado por STCH Ineficaz sistema de alumbrado público en barrio de San Sosé Fortalecen Normalistas campaña No Violencia Contra la Mujer Espera Alianza de Cafetaleros respuesta positiva para crear Vivero Comunitario Día del estudiante UPH