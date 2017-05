Ineficaz sistema de alumbrado público en barrio de San Sosé Recientemente personal adscrito al área de Alumbrado Público Municipal instaló cuatro lámparas, una dejó de funcionar esa misma noche y otra al siguiente día, refirió el delegado HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Habitantes del Barrio de San José reclaman un sistema de alumbrado de calles de calidad, no de lámparas de bajo costo en el mercado. Huejutla, Hgo.- Vecinos del Barrio de San José, antes Potrero, expresaron su inconformidad por el ineficiente sistema de alumbrado público, ya que por las noches las calles permanecen prácticamente a oscuras, lo que les genera incertidumbre y temor. Agregaron que no es posible que por las noches un sector poblacional tan habitado y transitado, desde que era un viejo trazo de camino a Sitlán y a Jaltocán, ahora se encuentre en penumbras y las personas residentes enfrenten el riesgo a ser víctimas de la delincuencia. Al respecto, el Delegado Municipal, Jorge Sánchez Orta, manifestó que en lo que a su responsabilidad concierne ha gestionado la rehabilitación del sistema de alumbrado de las calles, y no obstante que su petición ha sido atendida, las lámparas que instalaron son de baja calidad. Especificó que recientemente fueron instadas cuatro luminarias, no de las Led sino de carácter común, una dejó de funcionar esa noche y otra al día siguiente, por lo que los vecinos han reclamado que son de las más ínfimas de mercado. Para finalizar, exhortó al gobierno municipal a que instalen en las calles del Barrio de San José lámparas de calidad y por ende de durabilidad, como en otros sectores poblacionales de la cabecera, ya que los habitantes de la colonia están inconformes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Microbús con pantalla Led fue infraccionado por STCH Distribuye agua en comunidades e instituciones de Huejutla Fortalecen Normalistas campaña No Violencia Contra la Mujer Espera Alianza de Cafetaleros respuesta positiva para crear Vivero Comunitario Día del estudiante UPH