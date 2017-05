Espejeando. En Huazalingo, perredistas de este municipio manifestaron su inconformidad porque supuestamente no se están cumpliendo compromisos de campaña que hiciera la actual presidenta municipal Mily Martínez Galindo, principalmente el de meter a la cárcel al ex alcalde por aparente desviación de recursos. La actual alcalde, en campaña refirió como compromiso si ganaba la elección y si se encontraban irregularidades de la pasada administración que encabezó Héctor Martínez Galindo, lo primero que se haría era buscar la manera que en la cárcel aclarara las cuentas pendientes, lo que ahora se aprecia solo como discurso de campaña que desde luego, no ha cumplido y ni creen que cumplirá, primero porque no está en sus manos ni facultades y segundo porque simplemente caen en cuenta que lo que se vivió en campaña fue una comparsa de familia. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Algunos perredistas que pudieran estar resentidos por no haber sido contemplados en la actual administración, o igual tienen certeza de lo que comentan, refieren que el recurso de las becas de los estímulos a la educación de la administración pasada se lo habría llevado el ex alcalde. La inconformidad parece venir de grupos contrarios al que ven ya como cacique político del perredismo en este municipio quien lleva diez años en el poder y contando, a través de Fermín Gabino a quien mencionan como “el cuñado incómodo de Héctor Martínez”. Su lucha del PRD por quitar a los caciques los ha convertido en víctimas de sus propios reclamos, si antes era una familia, hoy es la familia Gabino Brandi Martínez Galindo. Fermín Gabino Brandi dejó a su cuñado Héctor como presidente, hoy es su hermana quien gobierna además de que Fermín Gabino controla todo el ayuntamiento. Por cierto, hablan que hasta a los regidores del PRI, MORENA y Nueva Alianza están sometidos al interés personal de esta figura. Este personaje, por si fuera poco, se desempeña como el flamante director de obras públicas y a su familia los tiene ejerciendo cargos claves como su hermano Guadalupe Gabino Brandi tesorero municipal, al igual que Mily Martínez tiene en el ayuntamiento a sus hijas y yerno; esto ya no es novedad pero es importante que se aprecie el sentimiento encontrado en el que viven algunos perredistas que no saben si ganaron o perdieron, o ganando perdieron. A Héctor Martínez Galindo le acusan que solo hizo el show en las elecciones pasadas donde participó por MORENA pero que en secreto mantuvo acuerdos con Fermín Gabino. Los mismos perredistas le reviran a Galindo Martínez que ahora está convertido en un exitoso empresario de la industria de las ferreterías y de la panadería, que en el colmo de los descaros, es la seguridad pública municipal de Huazalingo la que se hace cargo de vigilarle sus negocios. Por otro lado, en Huejutla el PRI casi está sobre sus quince años de ser oposición, pero en el resto del gobierno municipal actual del que son oposición, tres años más, cumplirá el PRI la mayoría de edad o en otras palabras como se dice en el rancho tras su presentación en sociedad con XV años, tres años más pues estará en la edad de merecer. A esa distancia del siguiente proceso electoral, los grupos, ¿tendrán madurez suficiente para entender que las rivalidades internas no les permiten avanzar? Que sus procesos internos, en donde luego afloran ambiciones personales o de grupo, los coloca cada vez más lejos de ser opción con los ciudadanos. Esto les puede servir para asumir con un criterio amplio la situación en que se encuentran. Quizá en esta edad que están por cumplir deberán de comprender si será eterno lo anterior o si aun hay posibilidad de acceder al poder en algún momento. Mientras algunos andan sueltos e incluso fuera de su instituto político. Lo cierto que no se ve ni el intento por conciliar de parte de algunos grupos que aún no terminan de digerir que hay una nueva directiva. El dirigente del PRI municipal electo Juan de Dios Monroy Cisneros, por lo que dijo, tiene la encomienda de poder establecer los puentes necesarios, sin duda la tarea es mostrar temple, liderazgo y sin duda ser insistente, perseverante, para persuadir a todos los grupos y sentarlos a la mesa ¿Podrá?, esperemos que sí, que pueda hacer de esos liderazgos a una sola línea para que puedan añadir una oportunidad de en un futuro pueda construir un camino a buen puerto. Dirán algunos que falta mucho, el tiempo es lo de menos, existe en este momento suficiente para un encausamiento conjunto, porque ya en tiempo de merecimiento se les pueda pasar y la sociedad a buscar otros proyectos como hasta ahora se ha visto; por lo pronto el 2018 se aprecia como una oportunidad de enseñar cuántas canicas hay en cada bolsa, aunque lo más seguro es que vayan todos los que siempre están peleados, en una alianza o coalición. Por otro lado, en el municipio los problemas no terminan, son muy amplios, mire que la amenaza de lluvias convierten al municipio en una expectativa, el ayuntamiento ha hecho lo suyo en desazolvar algunos drenajes pluviales, pero no lo son todo, en donde menos piensen puede crearse un problema. Es el caso que los llamados que realizan los vecinos de las colonias para que se atiendan sus necesidades deben ser escuchados en tiempo y forma. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.