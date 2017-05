Taxistas siguen lucha para regularización de unidades

Mediante pasada reunión con representante de los taxistas del municipio, exhortó que los diferentes miembros de la organización de taxistas piden que las convocatorias también lleguen para ellos debido a que ellos quieren regularizar sus unidades a fin de que las personas puedan viajar de manera segura y en regla, ya que las unidades son indispensables para la población que acude a las diferentes localidades donde no existe transporte, debido a que el servicio de Taxis es disponible hasta la noche. Noe Hernández Representante de los Taxistas en el municipio dijo “en la reunión de consejo se solicitó al representante que los taxistas también sean tomados en cuenta para la convocatoria, ya que a la nueva ley donde las unidades de transporte deben regularizarse para mejor servicio y el que no sea regularizado será detenido el conductos y vehículo, buscando que nuestros compañeros no sean vistos como delincuentes, siguen la lucha para encontrar este permiso por parte del Estado”.