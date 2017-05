Sólo depende de cada corporación permitir uso de celulares a policías La Ley establece protocolos para la detención de una persona, donde ya establece lineamientos sobre la exhibición del imputado ya que no se puede exhibir su nombre y rostro Tancanhuitz, S.L.P.- Ninguna corporación policíaca o integrante, puede exhibir el nombre y rostro de una persona que enfrente algún tipo de responsabilidad penal, y de hacerlo se le tendrá que pintar alguna sanción por parte del órgano interno, señaló la Subprocuradora de Pueblos Indígenas, Bernarda Reyes Hernández. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Bernarda Reyes Hernández, Subprocuradora de Pueblos Indígenas. La Ley General de Seguridad, establece protocolos para la detención de una persona, donde ya establece lineamientos sobre la exhibición del imputado, y en ese sentido, se relaciona estrechamente a los medios de comunicación, que también deben obedecer las determinaciones dentro del Nuevo Sistema de Justicia. Respecto a la exhibición que han hecho elementos policíacos sobre todo de corporaciones municipales, de presuntos delincuentes, a través de “selfies” que distribuyen por las redes sociales, la fiscal enfatizó, que en principio el orden o control se debe establecer de manera interna, es decir, desde la corporación policiaca o Ayuntamiento por medio de memorándum, y ejemplificó que el uso de telefonía celular en elementos policiacos no está prohibido de manera general, pero dependerá de las reglas internas que establezca la corporación para la que trabajan los uniformados. Reyes Hernández, confío finalmente en la capacitación de los elementos policiacos, para que en base a ello conozcan sus responsabilidades, limitantes y facultades, ya que la Ley General de Seguridad obliga a todas las corporaciones a cumplir con el parámetro de profesionalizar a sus integrantes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reparan pavimento en Barrio Las Pozas Fallas en telefonía celular​ en la cabecera municipal Lluvias no levantan producción citrícola Alcalde Rodolfo Aguilar pidió compromiso a estudiantes de preparatoria Tancanhuitz Fallas de drenaje se “eternizan”