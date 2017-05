Capacitan a jueces auxiliares sobre facultades y obligaciones En materia de la Ley de Justicia Indígena. Xilitla, S.L.P.- Después de cinco meces de haber asumido su cargo los Jueces auxiliareis, el Supremo Tribunal de Justicia les impartió la capacitación sobe las facultades y obligaciones de la ley de Justicia Indígena. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios CAPACITAN A JUECES AUXILIARES SOBRE FACULTADES Y OBLIGACIONES La nueva ley prevé que el periodo de un juez es de 3 años, sin embargo mediante acuerdos internos las autoridades podrán decidir si o no. Se les capacitó sobre la aplicación de la ley de justicia Indígena y comunitaria para tratar de que los conflictos de resuelvan dentro de las mismas comunidades, ya que se considera que será una justica más rápida, más barata, más sencilla y más apegada a la verdad, aseguró la Licenciada Luz María Enriqueta Cabrera Romero, Magistrada del Tribunal de Justicia del Estado, quien impartió dicho taller. También les fue informado sobre los asuntos que no podrán ser resueltos en su localidad como son homicidios, violaciones y secuestros. En los que las autoridades ejidales si podrán tener injerencia es en cualquier delito que no sea grave como un robo no calificado, en materia familiar podrá resolver una pensión alimenticia pero solo de manera provisional, en materia civil podrá ser cualquier asunto relacionado con un contrato pero que no sea un monto mayor, no podrá resolver asuntos mercantiles derivados de cambios de cheques de pagarés, tampoco podrá resolver asuntos relacionados con el estado civil de las personas como es afiliación o adopción. En cuanto a la violencia familiar, psicológica y económica la autoridad ejidal podrá intervenir tratando de que las partes lleguen ante él a un compromiso de no ejercer más violencia y si reinciden tendrán que turnar los casos al Agente del Ministerio Público, indicó la Magistrada. En cuanto al tempo que ha transcurrido para la capitación a las autoridades la Magistrada respondió que en Xilitla, existe un Juzgado menor donde constantemente se les brinda la asesoría. En cuanto al Nuevo Sistema en materia de Impartición de Justicia, en materia penal, dijo se les hizo entrega de los lineamientos en cómo actuar ante un problema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buscan mejorar la calidad del café El Comité de pueblo mágico aprobó el proyecto de la Velaría Ingresan más escuelas al programa de Reforma Educativa Falta de luz por varias horas inmovilizó a Xilitla Lluvia causa daños en escuela de La Conchita