Cada dos meses ecología recibe material de limpieza  

Fernando Israel Palomares Calderón, director del departamento de Ecología señaló al respecto, “en base a los requerimientos que hemos estado pidiendo como departamento de Ecología, que nos encargamos de lo que es la limpieza de todas las áreas y oficinas de la Presidencia, el día martes nos surtieron un poco de material, lo que es fabuloso, pinol, aromatizantes para los diferentes departamentos, escobas, trapeadores, para darles un buen servicio y lleguen a sus centros de trabajo y esté limpio, agradable”. Agregó, “por lo regular cada dos meses nos han estado proporcionando el material, de hecho no hemos tenido problemas con la entrega del material y en cuanto al lavado de los contenedores se ha estado realzando seguido, pero por el momento no se ha podido porque se tiene descompuesto el camión que levanta contenedores”. Puntualizó, “si la gente se da cuenta, el personal anda adentro de los contenedores recogiendo a paladas la basura, por lo mismo que no sirve el camión, pero ya que se arregle se volverán a lavar nuevamente, porque si la basura se queda en los contenedores se generan malos olores”.