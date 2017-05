Lamentable la inseguridad en el municipio: Aurelio García El conocido profesionista cuestionó la capacidad operativa del cuerpo de seguridad pública encabezado por Rolando Escudero Badillo HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Aurelio García San Juan, lamentó los hechos delictivos que se siguen presentando en Huautla a pesar que la alcaldesa anunció que es todo lo contrario. Huautla, Hgo. Ante los hechos delictivos que se han presentado en la cabecera municipal, Aurelio García San Juan, en entrevista con Zunoticia, externó su preocupación pero al mismo tiempo hizo un llamado para cerrar filas con este problema pero también un llamado a la autoridad para una mejor actuación por parte del cuerpo de seguridad pública. El oriundo de la comunidad de Tamoyón y actor político dentro del municipio, a pregunta sobre la situación que vive la inseguridad expuso, “es muy delicada hasta cierto punto, la cuestión de la seguridad es el tema central que debe tener toda una administración, en Huautla estamos en una situación difícil, así lo veo yo y la gente, porque en los recorridos que hemos hecho en las comunidades el sentir de la sociedad es la cuestión de la inseguridad”. Así mismo, apuntó que el tema central que está dando mucho de qué hablar es la cuestión de la inseguridad, “creo que es por todos sabido las agresiones que han tenido algunas dependencias públicas como del Agua (Comisión de Agua y Alcantarillado), es algo lamentable, vi en redes sociales que el propio titular del Agua señaló que la inseguridad ya rebasó a la autoridad municipal”. Declaró también, “si no se estabilizan las cuestiones de seguridad, más adelante no puede ser una dependencia pública, puede ser tu casa, la casa del vecino… tiene que ver también la capacidad operativa del cuerpo de seguridad pública, a la ciudadanía se le debe corresponder con un cuerpo policiaco capacitado, con una capacidad de respuesta pronta y profesional, es algo lamentable lo que ocurre”. Por otro lado, García San Juan cuestionó el nombramiento del actual director de seguridad pública, Rolando Escudero Badillo, “debió de ver (la alcaldesa) que sea una persona con experiencia, con capacidad o con formación en ese sentido, he visto comentarios en redes sociales que expresan que hace falta llenar ese aspecto, sobre todo el de la capacidad formativa que se debe tener en ese puesto”, refirió. Quiero –añadió- decirle a la gente de Huautla que debemos cerrar filas, solidarizarnos con todas las personas que han sido víctimas de la inseguridad…tener empatía con los que han sufrido en este tipo, cerrar filas en el sentido de poder platicar con las autoridades competentes para que sociedad y gobierno, puedan salir adelante. Finalmente es oportuno señalar que la alcaldesa, Martha Hernández Velasco, dio a conocer recientemente en la entrega de uniformes a los policías municipales, que los delitos han disminuido, sin embargo, esto contrasta con las denuncias públicas que han hecho los mismos habitantes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Intentaron abrir un vehículo Se prevé restablecimiento del agua en los siguientes días Se accidentó el “Toques” voló por los aires en su carro Cuestiona ex síndico a regidores de la Asamblea Arreglan barra de contención en la cuesta de Huautla