Aclaró edil la supuesta oposición de regidores ante el nuevo reglamento

Tras proponerse reglamento de tránsito surge oposición por parte de los regidores y ante ello comentarios confusos por lo que la edil aclaró la situación.

Aquismón, S.L.P.- Tras la controversia surgida el día lunes 16 del presente mes en la reunión de cabildo respecto a las modificaciones en el reglamento de Tránsito del municipio propuesto por la edil Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, en cuanto a los camiones de carga pesada, al cual supuestamente se habían opuesto los regidores salió la edil a aclarar la situación.

Mencionó que los regidores saben de la importancia de que se cuente con un reglamento para mantener el orden en el municipio por el hecho de que se encuentran participando por convertir a Aquismón en Pueblo Mágico, desafortunadamente aún hay quienes tienen los usos y costumbres muy arraigados, es lo que señala.

“Estamos proponiendo un reglamento para el Tránsito Municipal porque cada quien hace lo que quiere desde el que anda en motocicleta sin casco, que todo mundo de para donde quiere y es una imagen mala para el turista y una incomodidad también para el que vive en la cabecera municipal”, dijo la edil.

Al reglamento actual se le agregará en un apartado que los camiones de carga pesada, especialmente los de ganado, se le adhieren algunas especificaciones en cuanto a los horarios permitidos para dichos vehículos.

Comentó que en la sesión de cabildo se tocó el tema por parte de la administración en turno de el hecho de crear un libramiento en coordinación con la SCT, sin embargo, para que esto sea posible es necesaria la realización de normativas adecuadas.

Señaló a la regidora Esperanza Cedillo, del PRD, como la principal opositora en este tema del reglamento, asegurando que ella tiene sus intereses propios la encontrarse tan cercanos los procesos electorales.

Agregó que se le dio la oportunidad de que propusiera ella algo sin embargo, no supo que contestar.

Aseguró que no permitirá el hecho de que la regidora quiera poner en conflicto a la administración con la sociedad.

“Este reglamento de tránsito no busca perjudicar a ningún particular, ya que en cada municipio se cuenta con este tipo de ordenamientos con los que se genera un orden en los mismos, por el momento será solo esta la adicional que se le haga al reglamento actual por el hecho de que no existe otra viaje de acceso para que estos vehículos entren al municipio de Aquismón”.

En cuanto al hecho de que si la regidora se opone a la modernización comentó la edil que ni siquiera ese punto pudo responderlo en la sesión.

Señaló que además este conflicto surge a partir de la cercanía de los procesos electorales e hizo mención el hecho de que no cumple con presentarse a los eventos o giras, no siquiera a los honores “no hace ni nos deja hacer, no acude a las giras, y siempre es puro protagonismo, no va no honores a la bandera la señora, es una funcionaria que yo respeto, pero también no voy a permitir que quiera hacer un protagonismo fuera de lugar”, puntualizó.