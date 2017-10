Aun cuando la población culpa a la actual administración de la falta de funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales de la cabecera de Tanlajás, esto no es así ya que desde la creación de dicha obra esta quedo inconclusa desde la administración de Raúl Rivera Olvera quien heredó el problema al ex alcalde Juan Efrén Barrón, quien el único interés que brindó fue el llevar a cabo la inauguración de la obra inconclusa ante la visita del entonces gobernador del estado Marcelo de los Santos Fraga quien ni cuenta se dio de que inauguraba una obra con rupturas en su estructura y falta de energía eléctrica ya que se habían colgado con un “diablito” para ponerla en funcionamiento mientras se llevaba a cabo el protocolo, pero a estos personajes le siguieron otras administraciones como la del ex alcalde Rafael Moreno Castellanos y la ex presidenta Bertha Peñaflor Valdez y ninguna hizo algo al respecto y que sin embargo no deslinda de responsabilidades a la actual, son ya muchos los años en los cuales no se han preocupado por concluir realmente la planta tratadora de aguas residuales y mientras tanto los desechos siguen cayendo en el arroyo y por lo cual podría traer consecuencias graves en la salud de las personas que aun utilizan estas aguas para bañarse.

En Tancanhuitz, este viernes familias de los estudiantes del colegio de bachilleres que perecieron el 19 de mayo del 2015 y que desde entonces están pidiendo una serie de situqciones a las dependencias, como la dirección general de colegios de bachilleres, secretaría de gobernación y empresa responsable del trailero, entre otras, ahora acudirán nuevamente a la capital del estado para visitar la dirección general de los COBACH e insistir en el pago del seguro de vida de los estudiantes, del cual se está negando dicha garantía de pago cuando solamente uno de los estudiantes que perecieron había comprado dicho seguro.

En Coxcatlán los contendientes políticos de la administración actual se encuentran vigilantes de cualquier error que pueda cometerse ante la veda electoral por los próximos procesos electorales, manteniendo sobre todo el interés de que si el edil busca reelegirse, impedírselo ante las publicaciones que se emiten en la página oficial del municipio, pero lo peor del caso es que no solamente los opositores al Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano o Movimiento de Regeneración Nacional, sino los mismos priistas que buscan impulsar dos propuestas del ex alcalde Raúl de Jesús González Vega quien en cumplimiento a su palabra busca apoyar al ex secretario del ayuntamiento Roberto Cruz Hurtado o en el caso de la equidad de género, a su esposa Lilian Fullahondo González, lo cual sin embargo será la militancia quien determine por cuál de los dos grupos se define, el de la administración o del ex alcalde.