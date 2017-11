Las corporaciones policiacas buscan tener en secrecía los hechos de abigeato que se han registrado al interior del municipio de Tanlajás, esto quizá para que no evidenciar la falta de revisiones pertinentes a los animales que por el municipio trasladan, y en algunos casos que se les permite pasar mediante la tradicional mochada; y es que en este sentido aunque el areteo del ganado genera más control en el movimiento y empadronamiento del mismo, es un caso que no solamente se presenta en Tanlajás sino en muchos de los municipios del estado ya que los ganaderos por comodidad o por no generar bajas en sus bolsillos, no pagan el areteo de sus animales y prefieren dar dinero a quienes se prestan para esto sin saber si realmente es el verdadero dueño del animal, pero además esto genera problemas económicos a las asociaciones ganaderas que son evitadas por los propietarios de ganado para realizar sus formularios para el traslado de sus ovinos, esta cadena al final del día termina afectando al que menos tiene como es el caso del pequeño productor de la comunidad de Barrancón en el municipio de Tanlajás.

Desde que se aprobara la reforma en la cual los jueces auxiliares tendrán que durar tres años en el servicio a su comunidad, muchos no estuvieron de acuerdo, sin embargo por ya encontrarse establecida la aceptaron aunque no del todo y por ello tras manifestarlo a las autoridades correspondientes, y que precisamente son las que deben de defender los derechos de las comunidades indígenas como son la CDI y la INDEP, ahora se tendrán que realizar las acciones pertinentes para que esta ley sea nuevamente reformada y sean las mismas asambleas comunitarias quienes determinen si los jueces electos por las mismas durarán un año, dos o tres, de acuerdo a la reelección, pero dentro de su misma comunidad y no por indicaciones de las dependencias gubernamentales; y es que aun cuando un año es poco para conocer realmente sus funciones y menos si las capacitaciones se brindan ya al final del año, hay quienes como habitantes de su comunidad ya conocen las forma de trabajar de manera interna que es lo que mayormente vale para las comunidades indígenas y no las reglas que se emitan por las autoridades estatales o nacionales, que si al menos motivaran los bolsillos de las autoridades comunitarias, podrían contar con mayores ventajas sobre ellos ya que sería otro el interés.

Acciones como el problema de la basura sigue siendo un dolor de cabeza para los habitantes de la delegación de Huichihuayán en el municipio de Huehuetlán, y es que a pesar de que los trabajadores del ayuntamiento se la quitan con que solo existe un camión recolector, bien podría llevarse a cabo la reparación del segundo, sin embargo se esperan hasta que el otro se descompone para reparar el primero y así sucesivamente, pero además siguen sin resolver la problemática de un relleno sanitario y siguen utilizando espacios no adecuados para tirar sus desechos, siendo ahora en otro municipio como es Matlapa.