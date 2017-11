El recorte presupuestal sigue reflejándose en las actividades académicas que se desarrollan, desde la Universidad Autónoma, hasta los concursos que se han realizado por dependencias como el Instituto de la Juventud en donde un joven del municipio de Tamazunchale logró obtener el pase al nacional que se realizará en Taxco, Guerrero.

Pero igualmente enfrenta la falta de presupuesto para poder realizar dicho viaje que no solo es largo en distancia, sino también en tiempo, ya que son tres días de estancia para poder participar en las actividades marcadas, y aunque el INJUVE, absorbe los costos de hospedaje evidentemente se requiere de contar con un fondo para emergencias y subsanar otro tipo de gastos, lo cual se vuelve complicado ante la falta de presupuesto.

Y es que todo indica que el gobierno federal decidió aplicar el llamado año de Hidalgo, con motivo de la cercanía de las elecciones del 2018, con la conocida intención de liberar recursos en el último periodo para influir en la preferencia de la gente, que es una táctica utilizada por todos los partidos que están en el poder, en cualquier nivel de gobierno, por lo que se comienza a reflejar desde los municipios hasta el estado.

Quien no pierde el tiempo y busca madrugar es el ex candidato a diputado local por el PAN, Javier Antonio Castillo, quien ya daba a conocer los acercamientos con el partido Movimiento Ciudadano, a través del llamado Frente Ciudadano, con lo cual manda señales claras y obvias de su intención de encabezar dicho proyecto, aunque con esto se brinca a la dirigencia no solo del municipio sino del estado, ya que resulta que el secretario general del partido a nivel estado, Marcelino Rivera, también tiene sus pretensiones y no incluyen a Castillo Antonio.

En Matlapa se está en espera de las definiciones también ya que en el PRI aun no se deciden entre Omar y Cesar Torres sobre quien encabezará la candidatura a la presidencia municipal, ya que ambos tienen algo a su favor, uno tiene la experiencia política y el recurso para poder sostener una campaña, el otro es un rostro relativamente fresco y ofrece la diferencia a lo ya visto, por lo que de ponerse de acuerdo se podría conformar un proyecto ganador, de lo contrario podrían dividirse y terminar perdiendo ambos.

El trabajo de las autoridades comunales sigue dando de qué hablar, ya que aún no se ha podido homologar un mismo criterio para las comunidades y cada quien interpreta la ley a su conveniencia, tal como sucede en la comunidad de Cuaxocotitla, en donde las mujeres parecen ser el blanco de todo tipo de abusos de parte de la autoridad bajo el argumento de los usos y costumbres, pese a que existe una ley indígena en donde vienen establecidos los derechos y obligaciones para las autoridades.

De ahí que tanto el municipio, como la procuraduría y el poder judicial refuercen la capacitación y formación de nuevos jueces auxiliares y delegados de manera que puedan llegar preparados a ocupar los cargos, y no se hagan definiciones por apatía de no participar o elegir a quienes no apoyan en las demás tareas.