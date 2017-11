Contrario a lo que se esperab, el alcalde Manuel Morales Ramírez de Coxcatlán se estaría presentando en el ejido Nuevo Calmecayo para solidarizarse con el personal del Instituto Nacional Electoral y brindar las facilidades a las personas que no pueden trasladarse fácilmente a la galera del lugar para realizar sus trámites, sin embargo no se presentó ante asuntos de la administración por realizar en la capital del estado, no obstante también se presume que dejó esta atención de lado ante los señalamientos de los opositores políticos que de inmediato comenzaron a rumorar que estas acciones se podrían señalar como actos de proselitismo; por fortuna el personal del instituto como siempre, sacó adelante los trabajos con apoyo de las autoridades del lugar quienes facilitaron que las personas de la tercera edad fueran los primeros atendidos así como las personas con alguna discapacidad.

Tocando el punto de la discapacidad, en ese mismo municipio se iniciarán trabajos para mejorar los accesos para que las personas con discapacidad puedan acceder al edificio de la presidencia municipal, lo cual sin embargo será solamente al primer piso por lo que los funcionarios que se encuentran en la planta alta tendrán que descender a atenderlos cuando así se requiera, siendo en este sentido el departamento de asuntos indígenas quienes mayor trabajo tendrán ya que son los principales actores en la atención a la ciudadanía por el alto porcentaje de población indígena existente.

En Tanlajás, el hecho que se registró el pasado miércoles por la noche sobre la carretera a Moneck ya cuenta con avances por parte de la agencia investigadora ya que durante el mismo día de ayer declaraba un habitante de Moneck señalado como el último con el que se vió a la mujer muerta en el lugar, sin embargo aunque esto no significa que sea el homicida directamente, es el primer sospechoso ya que el cuerpo inerte se encontraba recorrido.

Otro hecho lamentable en donde una mujer pierde la vida es el que se registró en el municipio de Aquismón este jueves en donde por presuntos problemas conyugales el esposo mató a su pareja con certeras y repetidas puñaladas en diferentes partes del cuerpo para posteriormente quitarse la vida, lo cual sin embargo no deja el caso cerrado por cualquier otro indicio que pueda surgir aunque poco es hasta el momento y tendrá que ser la agencia investigadora quien determine la realidad del hecho.

Huehuetlán sigue contando con el problema dentro de su corporación, y es que no precisamente todos los uniformados se prestan para malas acciones pero los señalamientos los involucran realmente a todos y en ese caso se asegura que durante días pasados agentes de la corporación municipal acudieron al lugar conocido como la Pedrera en donde estuvieron revisando a diestra y siniestra los vehículos, con el propósito de sacarles la tradicional mordida y no faltó quien los acusara con sus compañeros y los mismos funcionarios aunque esto no signifique precisamente que vayan a poner un orden ya que hasta el momento eso es lo que han demostrado.