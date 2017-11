Bloquean entrada a escuela primaria por falta de maestro

Amenazan con tomar nuevamente las instalaciones el día lunes si no cuentan con una respuesta para el día martes

San Antonio, S.LP.- La Sociedad de Padres de Familia en coordinación con los mismos padres de familia del quinto grado de la Escuela Primaria Leona Vicario de la cabecera de este municipio, llevaron a cabo la toma de la institución como una medida de presión contra las autoridades educativas para que les sea enviado un profesor que pueda atender a los niños de dicho grupo.

Y es que desde las 8:00 de la mañana en que se esperaba dieran inicio las labores educativas en la institución mencionada, padres de familia ya habían colocado un candado al portón del plantel impidiendo que tanto maestros como alumnos ingresaran, esto como una medida de presión para que las autoridades educativas respondan a la solicitud de un maestro para el quinto grado, el cual desde hace más de dos semanas se encuentra sin docente ante el ascenso del anterior.

Con ello se encuentran viéndose afectados un total de 122 alumnos de los cuales 15 corresponden al 5 grado, quienes son atendidos de manera constante por la directora “desde el día 20 de octubre ya desde ahí están sin maestro y desde entonces los niños si están teniendo clases pero no apegado al programa ni nada porque la maestra, la directora es la que ha estado con ellos pero nada más así como que retomando o repasando lo que los niños han aprendido anteriormente y ahorita la preocupación de nosotros es que ya empezaron con el bloque dos y nuestros niños siguen igual, ellos no han visto nada del bloque dos porque no hay nadie que esté al frente de la educación de ellos” declaran la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia Silvia Cabreras Rodríguez y Humberto Hernández Feliciano padre del quinto grado.

“Yo hablé con la directora y pues ya sabemos la respuesta de la secretaria de que luego, luego y luego y si nos quedamos así que luego y luego así nos vamos a quedar hasta enero porque no es la primera vez que pasa esto, se llevan al maestro y ya lo mandan hasta que se acuerdan, por eso los padres fueron los que empezaron el movimiento” declararon.

Por lo que al dar a conocer que son un total de 15 niños los que cursan el quinto grado, estos negaron que fuera el número lo que precisamente les afecte para la cobertura de un docente al informar “no porque si justifica la escuela cuenta con 122 alumnos y tenemos entendido que ya después de 120 tenemos derecho, mañana se hará la apertura del centro educativo para dar una prorroga al día viernes en caso de que no haya respuesta el mismo viernes, el lunes se estaría haciendo la misma acción pero ya sin la intención de dejar hasta que no nos liberen el recurso”.

“Y pues de hecho no hay ninguna justificación porque el Estado tiene el recurso y hay mucha gente ansiosa de querer trabajar, entonces si no liberan por puro burocratismo, pero pues sí estamos preocupados porque no solo es un grupo viene siendo afectada toda la escuela y ahorita está otro problema de que hay un maestro de que posiblemente vaya a estar de incapacidad y va a ser otro recurso que vaya a salir afectado la escuela” señalaron.

Mientras tanto la directiva del plantel Sarahí Mar de Santiago y la Supervisión Escolar 149 a cargo de Martín Felipe Venzor López levantaron el acta circunstancial de los hechos para ser emitida a las autoridades educativas y mientras tanto se trasladaron a las instalaciones de la supervisión para dar cumplimiento a su horario laboral.