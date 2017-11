En aras de la Costumbre se hacen cosas fuera de la Ley: Abogados

Huejutla, Hgo.- “Las costumbres son generalmente los acuerdos que no se hacen viejos con el transcurso del tiempo dentro de un pueblo o una sociedad, sin embargo en la zona Huasteca y en aras de la costumbre suelen hacerse cosas que van en contra de la ley”, señala el Presidente de la Asociación de Abogados de la Huasteca Hidalguense, Juan Aguado Solares.

Dijo que desde que nace la costumbre “por supuesto que no es bloquear carreteras, no es actuar de propia mano, en México vivimos bajo un estado de derecho, y como consecuencia, todos los actos de la sociedad y de los hombres, están regulados por leyes, por lo tanto debemos de sujetarnos a las leyes”.

Resaltó que las manifestaciones no están prohibidas, ya que están contempladas como un derecho Constitucional, como es la libre expresión de las ideas, el derecho de petición, siempre y cuando se den en los parámetros que marca la Constitución.

Juan Aguado Solares, expone que al reclamar los actos fuera de la ley, es caer en la ilegalidad y cuando se cae en la ilegalidad y hay afectaciones a terceros “por supuesto que se cae en una conducta que la ley no la permite, conductas ilegales, conductas que son sancionadas por el Código Penal como es el ataque a las vías generales de comunicación”.

Por todo ello, consideró que ya es necesario que el Estado y a través de las dependencias encargadas de procurar e impartir justicia, de asuntos indígenas, gubernamentales y religiosos, deben de trabajar en conjunto.

“Y todas puedan a través de las reuniones que se hacen con los delegados en las Presidencias, decirles qué está y qué no está permitido, sobretodo insistirles sobre la manera o cómo deben de encausar sus peticiones, las cuales deben de hacerse sin violentar el estado de derecho”.

Concluyó citando que “y mientras que no se haga valer el estado de derecho, mientras no se aplique la ley, creo que la Huasteca seguirá marginada como hasta hoy en día estamos, porque para poder progresar y salir no es a través de los programas sociales, ya que necesitamos inversión y crear fuentes de trabajo en la región, pero la inversión no llega porque aquí se abusa de la costumbre, se violenta la ley de manera reiterada y el estado no hace por aplicar la ley”.