Es un elefante blanco el edificio de la ENESMAPO

En un “elefante blanco” se ha convertido el nuevo edificio que se supone albergaría a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) Plantel 2 el cual comenzó a construirse desde el trienio de la ex alcaldesa María del Socorro Herrera Orta sin embargo a cerca de seis años de ello, en el sector no se tienen los servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica por lo cual es inviable o sumamente costoso para que pueda operar.

La directora del plantel Elia Edith Gómez Flores calificó como un error que la ex alcaldesa panista eligiera ese terreno ubicado por los rumbos de la colonia Miravalles, como sitio para que ahí se construyera el edificio ya que es un lugar inseguro, alejado de la mancha urbana, imposible de acceder en vehículo a menos que sea camioneta, pero sobre todo que no cuenta con los servicios básicos.

Gómez Flores en este año asumió la dirección de la ENESMAPO por tal motivo, dijo desconocer cuanto recurso económico la SEGE y la SEP han destinado para esa obra aunque aclaró que físicamente hubo avance ya que fueron construidas en su totalidad ocho aulas pero dejaron inconclusas las oficinas administrativas.

Desde mi punto de vista fue un error haber construido el edificio en ese lugar, porque no es fácil tener acceso a los servicios básicos, eso implica una gran inversión, de por sí el edificio está a medio construir; son dos fases, una terminada de ocho aulas pero la otra sección de oficinas administrativas y sanitarios está en deterioro porque solamente hicieron la obra negra, solo hicieron la parte de abajo y el segundo piso quedó a medias, afirmó la profesora.

Agregó que el patio no está pavimentado, el sitio está rodeado de monte, y en general las condiciones en las que se encuentra, no brindaría seguridad a los alumnos que acudan.

La directora planteó dos caminos, el primero sería que los tres niveles de gobierno se coordinen e inyecten recursos para introducir los tres servicios básicos que se necesitan y mejorar el acceso o por el contrario, elegir un nuevo lugar en donde sean construidas las instalaciones de la ENESMAPO.

En diciembre del año pasado, Emilio Pozos Correa, que en aquel entonces era director estatal de los planteles ENESMAPO afirmó que en este año iba a quedar concluido el edificio del plantel 2 sin embargo, se jubiló y no cumplió con ese compromiso.

Actualmente, los alumnos de dicho plantel toman clases en aulas que les ha facilitado la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 242 en el fraccionamiento Valle Alto.