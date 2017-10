Espejeando.

¿Hasta dónde las organizaciones de comercio y transporte tienen la disponibilidad con el gobierno estatal y municipal para lograr avances significativos en el orden del interés integral para beneficio de todos los ciudadanos?.

Nuestras normas o leyes de buena convivencia comienzan a ser un factor más que de ayudar a resolver problemas, son un problema que genera inconformidad. En Huejutla sus principales calles están en plena anarquía y eso solo es conveniencia porque de esa manera pueden controlar número de votos, es conveniencia de los líderes de las organizaciones del comercio ambulante o fijo ante la simpleza de que la anarquía genera dividendos de control económico y político. Administrar la necesidad o pobreza da sustento y riqueza a unos cuantos. Cada día se integran más comerciantes ambulantes a la calle, pero nuestras autoridades y líderes de los gremios de comercio no han presentado un plan integral donde todos puedan quedar satisfechos.

Sin duda en este momento debieran estar proyectando alguna alternativa, no de interés político, porque de eso la gente está hasta la coronilla, sino de interés general. Si la sociedad no empuja iniciativas colectivas de servicio general, téngalo por seguro se les irán cuatro años sin resolver problemas de forma y fondo en el municipio. Mucho habla el legislador Daniel Andrade de los regidores de tiempo completo e ideas que distan de nuestra realidad. No necesitamos regidores de tiempo completo ni posturas políticas o demagógicas, necesitamos solo una cosa: Regidores comprometidos con su pueblo, no con el presidente. Necesitamos regidores pensando en el progreso y el desarrollo, no en la quincena. Regidores que sepan que son los que gobiernan, no pensando en que tienen un jefe político. Es necesario dejen posturas y se pongan a trabajar en el real interés de la sociedad.

Veamos un caso simple, se les ha hecho normal y hasta tradicional que dure un vehículo una hora en la fila para entrar al estacionamiento de la UCLA ¿les parece normal? O se conforma la sociedad con lo que hay. Porque igual si no hay una sociedad que reclame derechos a sus gobernantes, nunca se obligará a tener orden y formalidad, sus gobernantes seguirán realizando lo que a placer de ellos convenga, dentro del confort del aire acondicionado y en cuatro paredes de poder.

Es obligación de todos, gobierno y sociedad poder ir conformando un crecimiento ordenado, se han puesto las bases y el interés con el centro histórico. El siguiente paso deberá de ser sin duda el transporte fijo, comercio fijo y ambulante. Por eso preguntábamos al inicio de ésta columna ¿hasta dónde hay el compromiso de los ambulantes y el transporte? Porqué no pensar en un segundo mercado que permita ampliar las áreas de comercio a sectores de las colonias y despejar las calles. ¿Hay algún planteamiento formal que vaya incrustado en el Plan de Desarrollo Urbano?, Tiene el transporte alguna propuesta reconociendo que en calidad de prestadores de un servicio y empresarios puedan tener su propio espacio como central para que liberen las calles del centro y pueda tener un mejor y seguro manejo de su tráfico de clientes y vehicular, con sus espacios propios.

Empecemos por reconocer que ya no cabemos en las calles, la gente está expuesta literalmente a ser arrollada por el caos vehicular. Si la dependencia de tránsito municipal pone sanciones por paradas irregulares de automovilistas, que ponga también un plan de información ¿Dónde están los espacios para estacionarse? No se puede sancionar, sin haber un plan de solución.

Porque si el gobierno da privilegios entregando las calles principales estableciendo rampas para taxis concesionados y combis, que efectivamente son una necesidad, no por eso deja de ser algo privado. Luego entonces por qué el privilegio si quienes ostentamos un vehículo pagamos por este contribuciones de unidad de uso particular, pero finalmente son contribuciones al gobierno estatal o federal, porque no se vale que los transportistas uno u el otro se quieran justificar de que son de uso del servicio público, ser una empresa privada o colectiva es para ganar dinero, es para usufructo económico, para aprovechamiento personal, no solo podemos valorar la parte del servicio, eso lo sabe cada ciudadano, pero todo debe ir ordenado y regulado, por que parece se puede salir de control.

Las propias organizaciones de comerciantes ambulantes se la pasan perdidos en el interés de control económico y político, mientras sus jefes políticos en el poder o fuera de él, están generando condiciones para que lleguen más tiendas trasnacionales a espacios y plazas nuevas con inversión privada que les permite tomar por sorpresa y exterminar a muchos comerciantes, mientras a los integrantes de los ambulantes les hacen creer que estar en la zona centro es lo mejor, que estrangulando el paso peatonal, afectando a terceros es el camino por que las autoridades no apoyan. Esto es solo tomar de rehén a la sociedad.

Pero si no existe a criterio propio, una real unidad para siquiera tener la visión de unificar criterios entre los ambulantes para ir observando los terrenos apropiados, fuera de la mancha urbana que reclama comercio que satisfaga necesidades a la sociedad ante el crecimiento demográfico, donde puedan ir buscando opciones para fincar desarrollo y mejorar realmente las condiciones de los comerciantes. Los líderes seguirán jugando con el hambre y la necesidad de la gente, pero no se aprecia estén en la posibilidad de pensar en la gente sino en seguir maniobrando la pobreza bajo una bandera de necesidad, que quien encabeza no tiene y le alcanza para tener casas y mujeres en cualquier colonia de la ciudad.