Espejeando.

Importante la invitación de la alcaldesa de Atlapexco Teresa Flores Nochebuena, quien tuvo una gran convocatoria con la visita de Alejandro Ramírez Furiati a su municipio de Atlapexco, coordinado con organizaciones como la Unión para el Desempeño por México (UPADEM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), comerciantes, líderes comunales priistas, transportistas.

Sin embargo pareciera que aún no han salido de la efervescencia política o bien, que ya están entrando de nuevo, de tal forma que apreció más de alguno en la presencia de Julián Nochebuena Hernández, a sabiendas quizá de que se le menciona podría buscar la presidencia municipal, que estaría tratando de capitalizar el evento al calificarlo como # Nochebuena Antero, lo que generó reacciones encontradas principalmente entre quienes fueron los organizadores.

En ese evento estuvieron comitivas de Yahualica, Xochiatipa y Huautla, que por indicaciones de Alejandro Ramírez Furiati y Salvador Azuara corrieron las invitaciones por la línea institucional, por supuesto se trata de un evento abierto donde se reparte cacao para todos, sin distingo, y vendrán más personas a entregar esos beneficios ……. Se aprecia muy bajo el tema en Huautla sobre que los funcionarios de reglamentos tuvieron la idea de decomisar el pesaje de comerciantes indígenas de los cuartillos por que supuestamente estaba modificado. Como si la gente de la comunidad no conociera estos instrumentos, y parece demasiado la afectación que este departamento hace a la gente. Primero habrían obligado a una pollería a subir los precios por que los estaba dando por debajo del precio de sus familiares y pues como ellos no quieren competencia, se usa el poder público para fines familiares, ahora salen con esto, es sin duda demasiado lastimoso que además lo hagan público como si fuera un acto de justicia, que no lo es, al menos la ciudadanía no lo consideró así.

Primero esos funcionarios no compran su despensa en su municipio, chéquenle bien, se vienen a Huejutla, bueno hasta malinchistas con su mismo pueblo. Que alcances de los regidores y los funcionarios de reglamentos. Buscan solo hacerse notar administrando poder sobre la pobreza de los demás.

Mientras los problemas de basura, vehículos chatarra en las calles, y ya salieron, incluso el incremento de autorización de cantinas, calles sin banquetas. Mire que valientes se ven los funcionarios de reglamentos dando a conocer su hazaña, la noticia de que retiraron 4 cuartillos y dos de litro que no contaban con especificaciones suponemos de la Norma Oficial Mexicana. Por que su actividad la tienen que justificar conforme a derecho, estos funcionarios municipales de Huautla a los que ya les dicen LORD PROFECO, por su actividad mal vista …… En la comunidad de Cochotla, del municipio de Atlapexco, vecinos elevan su inconformidad y petición a las autoridades para retirar el deslave que mantiene aun cerrado medio acceso de la carretera a esta comunidad. Solicitaron a quien corresponda que hagan lo necesario para retirar ese riesgo que es en beneficio de todos los vecinos y explicaron que de no haber una respuesta en breve habrán de movilizarse si es necesario, pues esto fue desde el pasado 16 de agosto y a pesar de que se han hecho los llamados pertinentes no ha habido respuesta.

Reconoce que si enviaron una máquina, misma que se descompuso y la regresaron, suponían iba a llegar otra de mayor tamaño, pero no fue así. El reclamo es insistente para que las autoridades tomen cartas en el asunto ……. Se recuerda como una tragedia el percance automovilístico donde dos jóvenes perdieron la vida allá por el arco norte del estado de México; en el uso de redes sociales una madre de familia pide justicia, es de San Felipe. Los hechos fueron el 1 de octubre del presente año, en donde cuatro jóvenes viajaban la madrugada de ese día con rumbo a la ciudad de Pachuca. La madre del joven fallecido, clama justicia y recuerda que su hijo es ahijado de generación del gobernador Omar Fayad Meneses, egresado del C.B.T.a No. 5 de Huejutla, Hgo., en el año 2004. La familia aclara que a su hijo fallecido lo están inculpando como conductor responsable cuando quien conducía fue Luis Ángel Pérez Chávez, Secretario de la Junta de conciliación y Arbitraje …… La que dio el show fue la esposa del regidor perredista Antonio Hernández de Jaltocán, con deudas personales disputaron una supuesta afrenta del amor de su marido donde los uniformados se vieron en la tarea de actuar. El reclamo público y frente a la alcaldía a una joven mujer aparentemente embarazada, sobre una supuesta infidelidad, generó como reguero en pólvora comentarios de todo tipo para el regidor.