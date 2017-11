Espejeando.

Con una discreción poco o nada usual, según mandan los cánones de la política, fue realizada hace unos días en Huejutla la asamblea municipal de un organismo político denominado “Podemos”, ejercicio con el cual busca cubrir los requisitos de ley y en consecuencia el reconocimiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y convertirse en un partido político. Lo interesante del asunto es que este grupo político – inicialmente llamado Organización de Ciudadanos Hidalguenses en Acción A.C. – procede de la idea del ex líder magisterial Moisés Jiménez Sánchez, quien de esta forma estaría retornando a los escenarios políticos de cara a la elección del 2018, y aunque en la Huasteca se sabe que existen remanentes de lo que fuera su reconocido liderazgo, en la actualidad la unidad del magisterio de la Sección XV ha sido puesta de manifiesto en muchas ocasiones a favor de la dirigencia actual, motivo por el que los augurios no son muy alhagadores en cuanto a respuesta de los docentes … Así las cosas, entre los profesores huastecos no se percibe que “Podemos” pudiera hacer merma o como vulgarmente se dice “sombra” al Partido Nueva Alianza, cuya estructura recientemente fue apuntalada con eventos en los que se dio posesión a dirigencias municipales integradas por maestros con arraigo entre las plantillas docentes de las instituciones educativas y con presencia entre la sociedad en general. En los próximos días se habrá de ver si prospera o no esta nueva aventura política de Moisés Jiménez y de su aliada, la también ex lider magisterial Mirna García López, quienes estarían poniendo a prueba la lealtad de muchos profesores que durante sus mandatos se vieron beneficiados.

Por otra parte, se tendrá que dar seguimiento a la reacción que haya al interior del PANAL, ya que igualmente deberán aplicarse para ver si sus filas sufren pérdidas de militantes o se reagrupan y fortalecen; en fin, al tiempo lo que venga, y es de esta manera como un sector de la sociedad se involucra en el proceso electoral del año próximo, en el que estarán en juego cargos de elección popular de gran impacto en la vida del país y del estado de Hidalgo ………. Marco Antonio Ramos Moguel no ha dicho esta boca es mía, en cuanto a las labores en la actual legislatura en donde se ha dado atención a la glosa del primer informe de gobierno, se trata de una tarea en la que nuestros legisladores huastecos deben dar cuenta a sus representados. Hay que decirlo y con todas sus letras, no solo con informes encuadernados de manera física para justificar gastos. Ellos deben informar a sus representados cada año, sus labores son bajo una agenda y constante, su labor repercute en la vida diaria de los ciudadanos, lo que aprueben o dejen de aprobar debe tener una respuesta pública a cualquier inquietud de cara a los ciudadanos.

Veamos por ejemplo, nuestros legisladores que se han mantenido al margen de los medios de comunicación ¿será porque carecen de carácter y habilidad para informar a su pueblo con claridad lo que hacen? el que sean plurinominales no quiere decir que no deban rendir cuentas. La legisladora Mariana Bautista de Jesús es una mujer clara en su postura, que por supuesto ha llegado a incomodar a las bancadas contrarias. Una legisladora más con carácter es sin duda Erika Saab que está en un escenario atendiendo en lo que puede a su sector social que representa y muy alineada a su instituto político. Por cierto prepara un evento de convivencia en la unidad deportiva municipal de Sann Felipe este próximo jueves; por supuesto como todo es pasarela hay que estar atendiendo su llamado para conocer más de sus propuestas.

Norma Alicia Andrade Fayad esta joven legisladora carismática y siempre en un afán positivo es surgida del gremio periodístico, por supuesto que está sujeta al escrutinio público, sabe de que su quehacer en la política trae repercusiones y consecuencias al tener una responsabilidad tan alta, pero ahí la lleva presidiendo la comisión de corrección y estilo. Una vez que son legisladores si bien cuentan con un origen partidista, a su llegada deben olvidarse de esto, el objetivo es Hidalgo y desde esa tribuna históricamente nuestros hombres ilustres han generado cambios significativos.

El legislador Efrén Salazar Pérez, surgido de MORENA, quien fuera el director del centro de educación preescolar indígena, es presidente de la Comisión de Adultos Mayores, aunque es plurinominal en el distrito del que surge no se sabe haya generado acercamiento con este sector, que les haya gestionado un proyecto donde nuestros adultos mayores de la comunidad puedan reunirse, tener actividades propias de la senectud, por supuesto compartir experiencias con la familia, los nietos, no existe ni siquiera un tema en el que haya generado una mejor vinculación de la dependencia de 65 y Más con nuestros adultos mayores. Si bien su trabajo es legislativo en la cámara de diputados de manera externa eso se debe reflejar también en su distrito gestionando apoyos, programas, respaldo para este sector tan vulnerable.