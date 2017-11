Espejeando.

Fiel a su apego a la región Huasteca, el gobernador del Estado Omar Fayad Meneses, que desde toda la vida ha mostrado especial respeto por las tradiciones, no podía faltar a la máxima celebración, la fiesta grande del año: Xantolo, Día de Muertos.

En ese mismo sentido, su gobierno se formó como objetivo el hacer trascender la fiesta con la que celebran a quienes se nos han adelantado y decidió hacer una propuesta de construir el altar, donde se venera a nuestros fieles difuntos, para que fuera el más grande del mundo, y lo consiguió; hoy Hidalgo ostenta el reto guinness con la marca del altar de Xantolo más grande del mundo entre los países que tienen esta celebración, hoy Hidalgo es conocido en el mundo como el lugar donde con más efervescencia se venera a nuestros muertos.

Por ese cariño especial que el mandatario tiene por esta tradición en especial y que lo ha demostrado año con año, fue palpable la molestia de Omar Fayad por la logística con la que se organizó el evento, especialmente con las vallas que no le permitieron al propio mandatario, saludar como es su estilo, a una sociedad que acudió a disfrutar de una fiesta muy suya; y no sólo eso, lo ubicaron junto con sus invitados en un sitio casi escondido.

Ni quien diga nada de un espectacular escenario que se montó en la Plaza del Reloj para realizar el ritual de ofrendas y encendido de 2017 velas al ánima sola, sin embargo la logística y la mala organización del evento provocaron, primero, que quienes querían entrar en medio de empujones por un restringido acceso, varias personas cayeran y estuvieran a punto de ser arrolladas, y que finalmente entraron multitudes que se pusieron en riesgo, por el peso sobre las estructuras metálicas de más o menos un metro de altura, que formaban caminos para accesar al foro desde donde se iniciaría el ritual del encendido de velas, lo que finalmente provocó que los miles de presentes pidieran a coro que se bajaran, lo que de inmediato terminó por molestar a Omar Fayad que pidió que hicieran caso, que se bajaran, por lo que enseguida que se encendieron las velas, prefirió mezclarse él solo entre las multitudes, a tal grado que por mucho rato no supieron de él hasta que lo encontraron recorriendo, sin guardias de seguridad, los lugares con artesanías que se colocaron por el jardín, y tomándose fotos, con todo el tiempo del mundo, con quien se lo solicitara.

Acostumbrado a la libertad de moverse, de saludar, de mezclarse entre una sociedad ávida de atención y que la escuchen, lo primero que apreció de quienes organizaron ese evento en el que hubo exceso de vallas, es que no han entendido entonces que cuando se gobierna bien no se requieren vallas ni seguridad personal, que cuando se tiene el ánimo y la emoción de servir, las vallas son obstáculos que no permiten el contacto con quienes quieren sentir de cerca a sus gobernantes; por el contrario, quienes ordenaron que así se acomodara el evento, sin quererlo quizá, pero pareciera la intención de aislar o acaparar la atención del jefe del ejecutivo. Lo anterior fue muy notorio, las multitudes apreciaron como un buen gesto el que se bajara el mandatario y se mezclara como uno más, entre ellos; los invitados desde luego que se dieron cuenta, entre ellos la propia Sayonara Vargas, Secretaria Educación; el Diputado Federal Alejandro González Murillo; los Diputados Locales Marco Antonio Ramos Moguel, Norma Andrade Fayad y Daniel Andrade Zurutuza; el propio presidente Raúl Badillo, y el resto de invitados que finalmente fueron quienes se quedaron en el altar para hacer la ofrenda al Ánima sola …… Por cierto, y pasando a otro anexo del misma tema, el Diputado Federal y líder moral de Partido Encuentro Social, se dio el espacio para participar en este encuentro con los antepasados que han sido origen y destino de lo que ahora es la huasteca, que se transforma pero conserva su esencia, y su presencia, se entiende, es, por un lado, a dejar en claro que esta región es de importancia para su partido, pero también para jalar un poco las cuerdas y sus caballos no se desboquen, o no se vayan a marear, o lo más grave, que no cometan los excesos que, otros, aclaramos, han cometido al amparo del poder que les otorga el pueblo y empiezan a presionar a los presidentes con los famosos diezmos que ahora ya son el doble, por supuestas obras gestionadas, lo que ha generado que más de alguno ponga el grito en el cielo. Y seguramente también su presencia se pudiera apreciar como para tomar sitio en el arrancadero hacia el 2018.