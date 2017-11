Espejeando.

Para el día de hoy Rosario Robles Berlanga, titular nacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se anunció la visita que coincidentemente contempla la también Coordinadora Nacional de la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI) Nuvia Mayorga Delgado. Sin duda dos mujeres empoderadas que muestran como ejemplo nacional que las mujeres también pueden ser protagonistas en el primer plano nacional. Su presencia, por supuesto, refuerza y refleja una imagen de la mujer, la que lucha día a día, la que se prepara asistiendo a la escuela, la que es líder de opinión en la comunidad, la que busca ser delegada o representante de las vocales de los programas, educativos y de alimentación, entre muchos más.

Dos mujeres que de concretarse su visita de ambas (considerando el mal clima), se contempla su presencia en la localidad de Mecatlán perteneciente al municipio de Yahualica, donde entregarán llaves de vivienda indígena, certificados de proyectos productivos y más certificados de proyectos y plantas de café. Más tarde en Huejutla con autoridades municipales entregan quinientas acciones en materia de derechos humanos a la población indígena, más certificados para ampliación de vivienda, títulos de propiedad y escrituras ……… Las diferencias se da hasta en las mejores familias, es el caso de la asociación de abogados de Huejutla que traen sus ajetreos desde hace un buen rato, y entre abogados pues no se van a leer la mano, es decir para el veneno el contra veneno. Ellos saben lo que hacen, sobre todo cuando es obvio que sus diferencias resaltan de manera importante como pleito en barrio. Bueno, cualquiera se arremanga sus mangas para echarse un round …….. Por otro lado, tras el destape que realizó el abogado Enrique Fayad Herrera por la diputación federal en MORENA comenzaron otros grupos a movilizarse, en San Felipe Orizatlán también hay movimiento, se menciona al ex alcalde Fortunato Rivera que en breve pudiera definir su rumbo en una decisión personal. Esperemos los tiempos que tienen programados para ver si también allá surge un pronunciamiento igual o solo define su postura; también algunos perredistas están por definir su destino, el día de hoy hay una reunión programada y lo que se veía venir, empiezan las desbandadas políticas en este instituto político en la huasteca. Igual como se quedaron con un mínimo número de senadores y de legisladores federales del PRD, en sectores de esta zona comienzan a verse definiciones personales de ciudadanos y actores que militaban en este partido. Pablo Flores Martínez profesor bilingüe que fue candidato a diputado por el PRD, tiene en puerta tomar una decisión personal, definir una postura lo que para él es congruente, lo que sin duda desde el ángulo que se quiera ver, es respetuosa cualquier decisión de los actores políticos, al margen de lo que decidan de manera personal …….. Por otro lado, un “chapulín” al natural en Huejutla se aprecia en Fortunato González Islas “Compa Nato” que igual se anda etiquetando como un próximo candidato independiente a la diputación local, y lo mismo asiste a los eventos de MORENA donde lo nombran y le reconocen como de izquierda en lo privado, pero en lo público asume otra postura. Además como reconocido al frente de la UFIC municipal que es filial al senador perredista Isidro Pedraza Chávez con quien se ha dejado ver en manifestaciones. Es notorio cuando alguien no es congruente, y más en política.

Hay que ver como los indefinidos buscan donde les dan cabida para ver que provecho político se le saca a las coyunturas o circunstancias electorales, y eso no habla bien de uno que intenta mandar un mensaje de que tiene liderazgo; en esto de la política o eres independiente o tienes partido, pero no a esta hora andar brincando ante las conveniencias personales …….. Otro personaje poco formal es Gelasio Velásquez Hernández que igual se programa para dialogar abiertamente sobre temas torales y a los mismos que deja plantados. Estos señores de MORENA son quisquillosos al estilo AMLO si se les dice, algo pero solo lo que les interesa a ellos. Y en esto deben tener apertura, debate, diálogo, pero sobre todo responsabilidad.

La sociedad está abierta y todos los institutos políticos, incluyendo a MORENA no pasan su mejor momento, solo volteamos a Veracruz y no hace mucho veíamos como sus correligionarios de las Choapas se embolsaban el dinero, ha pero es el gobierno, el sistema el que los exhibe; la corrupción no tiene etiqueta de partido político, es un defecto humano, entonces no nos extraña que a nivel local se anden ofreciendo candidaturas a un buen precio. En este momento el carnet o membresía de MORENA es la que mejor precio tiene en el mercado de la política y sobre todo en tiempos de oferta y demanda ¿o no?.