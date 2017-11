Espejeando.

Lo decíamos ayer, sobre las mujeres empoderadas en las líneas nacionales que estarían presentes en la huasteca hidalguense, Nuvia Mayorga Delgado y Rosario Robles Berlanga, CDI y SEDATU, dos dependencias federales presentes con figuras de primer nivel en el país, acompañadas de otra mujer empoderada, la legisladora federal por el distrito de Huejutla y Presidenta Honoraria del DIF Coahuila Alma Carolina Viggiano Austria, que por cierto, extrañó su presencia porque no lo había hecho al menos con frecuencia; para redondear, la presencia del mandatario hidalguense Omar Fayad y las legisladoras (mujeres) representativas de la huasteca por San Felipe Erika Saab y por Huejutla Norma Alicia Andrade Fayad.

Podrán pasar desapercibido cualquier cosa, pero no algo tan tangible como la marcada ausencia de Daniel Andrade que no se pierde una, y menos de este calibre, es decir, en ese estrado estuvieron puros titulares, representativos. Lo decíamos, el mensaje de trabajo lo encabezan en estos escenarios personalidades con sustento en el electorado, con vigencia y trascendencia en una ocupación de desarrollo por la huasteca, más allá de los protagonismos que cumplen una función secundaria en el Congreso local. Más claro no puede ser, quizá su ausencia haya sido porque no entona, por decir lo menos. Hay de pesos a pesos ……… El gobernador del estado viene la siguiente semana, seguirá en la huasteca como lo anunció con anticipación y viene de nuevo a arrancar la obra de la carretera Huejutla-Pachuca, por supuesto el alcalde Raúl Badillo Ramírez encantado por que se le atiende a su pueblo con vertientes nacionales, con personalidades con que el gobernador Omar Fayad ha construido puentes diplomáticos para bajar estos beneficios que ayudan y coadyuvan buscando el desarrollo de la gente de esta región marginada, por supuesto con Nuvia con la cercanía de ser una funcionaria oriunda de Hidalgo.

No será con programas municipales como se alcanza un desarrollo, si no, se entiende, que el estado y la federación en este momento hacen todo por encontrar la dirección correcta con beneficios significativos, en materia de salud, electrificación, drenaje, educación en todas la zonas marginadas en la huasteca.

En el municipio deben entender que las elecciones del 2018 son un parte aguas para el mismo estado de Hidalgo, independientemente de cómo quede la elección federal, termina por supuesto los encargos de grandes aliados hidalguenses que han realizado muchos esfuerzos por ponerle brújula y sentido al desarrollo en Hidalgo.

De ahí la inconformidad de muchos ciudadanos en Huejutla, sobre todos aquellos que entienden del desarrollo e impacto económico, y que estando Hidalgo en el mejor momento; en el municipio la visión pareciera ir más allá de lo empresarial, con voracidad, en ver quién y cómo se le gana un extra a la obra de asfaltado de calles, de quien es el proveedor de los gastos de una administración municipal local o regional, poniendo la mira tan abajo; no entendiendo la oportunidad tan grande que tienen por sus pueblos …… Importante sin duda la comisión de ciudadanos en Huejutla que realizaron la propuesta al gobierno federal sobre el intento porque la zona huasteca pueda ser incluida como una zona económica de desarrollo especial, gracias a una nueva ley que permite detectar regiones estratégicas de entrada, cerca de un puerto, con carreteras adecuadas, con alto nivel de marginación y otras características que exige dicha ley en la que sin duda el gobernador tiene puesta una visión más amplia sobre lo que quiere para Hidalgo. De ahí el interés de conectar a la huasteca por vía rápida a Pachuca, pero también de un continente a otro, pero sobre todo que dicha rúa satisfaga las necesidades de transporte comercial, por eso una súper carretera que permita cumplir de entrada con lineamientos que requiere la zona por muchas razones que dan respuesta inmediata a necesidades básicas en materia comercial y de servicios. Acortar distancia a la capital de Hidalgo no solo beneficia a los huastecos, por supuesto no solo de Hidalgo también a los veracruzanos y tamaulipecos ……. El alcalde de Yahualica Eustorgio Hernández Morales les dio la bienvenida al gobernador del estado; Guillermina Ortega Sánchez, beneficiaria de taller de costura agradeció el beneficio y el delegado de CDI Julio Licona Omaña agradeció a nombre de la coordinadora nacional Nuvia Mayorga Delgado. El gobernador del estado como es costumbre se mostró en la huasteca muy cercano con la gente.