Espejeando.

Los operativos instalados por la Coordinación Regional de Movilidad y Transporte ya iniciaron, estaba previsto que Estanislao Gutiérrez iba a actuar, era cuestión de tiempo. Es importante que podamos considerar que estos operativos sean constantes, veremos de qué está hecha la dependencia, porque es la que debe promover el orden y se debe empezar por el lugar adecuado.

Es sencillo, como estos temas deben tomar su dimensión, la certidumbre de que los ciudadanos tengan asegurado su traslado en caso de un percance es sustancial, si las unidades no cuentan ni con el seguro del viajero, es delicado pero más delicado es si la dependencia SOMOT no hace lo correcto, y estas acciones son las que se esperaban.

Por cierto el titular en el estado de la SOMOT Rufino H. León Tovar asumió la primer presidencia de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) en el evento celebrado en Jalisco en la Exp transporte 2017. No es circunstancial que el funcionario hidalguense asumirá esta presidencia en un escenario donde al menos 17 estados participan y donde Hidalgo ha mostrado avances en materia de transparencia.

Pero esto es un reto importante porque a la par de las políticas pública que se implementan en el estado, hoy su responsabilidad será el de fortalecer políticas públicas nacionales en materia de movilidad, lo que no es un tema menor; mire lo que implica la liberación de los precios del petróleo, el impacto en este tema es general y las tareas inmediatas de que se hará cargo es la de fortalecer el financiamiento para el Transporte Público, establecer una política tarifaria, impulsar calidad en el servicio, mejorar la institucionalidad para la movilidad. Formalizar el sector transporte. Establecer las bases para la creación de un nuevo fondo federal para la transformación del transporte público; las tareas para el funcionario si bien se amplían, también la responsabilidad es un tema donde se ejerce desde luego la transparencia, y teniendo un gobernador que le proyecta al estado estas inercias está obligado a realizar un papel decoroso.

Luego de que el titular del CAPASHH diera a conocer su postura sobre la propuesta del incremento del agua, que por supuesto cuya iniciativa de variación tarifaria ya se encuentra en el congreso de estado, deja entrever, primero, que estas propuestas llevan simplemente la proyección de los funcionarios, en el que debería haber un concejo ciudadano que vigile, regule y acuerde la propuesta interna. Los ciudadanos deben saber quiénes son los que conforman este concejo social, sus integrantes, su calidad moral, su estatus de fiabilidad.

Estos organismos no son autónomos y la sociedad puede unificarse si no está de acuerdo y mediante consensos de usuarios levantar una impugnación al procedimiento y frenar alguna iniciativa que no cumpla legalmente con el ordenamiento legal, bueno incluso cumpliéndola, así que es mejor que hagan del conocimiento a la sociedad sobre los pasos que dan al respecto a un tema de interés público.

Es decir, es el mismo caso del transporte, el agua y muchos servicios más que son de interés público, que por supuesto, se trata de órganos que manejan recursos de la sociedad, y veamos cuánto dinero han solicitado al ayuntamiento y para qué proyectos específicos estos se han utilizado. El cabildo no puede aprobar recursos que lleven una propuesta de proyecto a ejecutarse, veamos pues que arrojan las auditorias, y ¿quién audita al CAPASHH? No es que sea quisquillosa la sociedad, pero es mejor que las cuentas vayan más claras que el agua.

Al final todo sale a flote, por ejemplo porqué los regidores no hacen público su ejercicio en la sesión de cabildo, ¿no se les hace extraño?. El tema es sencillo solo hacen las invitaciones y solo los regidores saben cómo se reparte el queso, bueno ni a estrados bajan las notificaciones. La transparencia es un tema que debe imperar en todos los órganos colegiados que manejan recursos públicos, a poco al sociedad está tranquila sin saber de qué se trata el manejo de los presupuestos, o porqué los regidores no usan las tribunas públicas para dar a conocer sus posicionamiento en todo lo referente a los recursos de obra que no son de ellos, ni del alcalde sino del pueblo.

Muchos se quejan de los usos y costumbres, qué acaso no es lo mismo que se aprecia en un gobierno municipal como el de Huejutla que intenta un control estricto al interior y al exterior para blindar el manejo de lo que es público. El silencio también es complicidad si no existe transparencia. La opacidad en el gasto del erario público es un tema que los actores sociales deberían estar cuestionando. La buena noticia es de que de manera obligatoria para enero del año entrante, ya sin más prórrogas mañosas, la ley obliga a los Ayuntamientos a dar a conocer toda esta información pública que por voluntad no quisieron mostrar, así que en breve conoceremos hasta los salarios de los funcionarios.