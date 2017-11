Espejeando.

Temas de impacto en la sociedad, mientras la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado sus tarifas en este bimestre la sociedad lo reciente y está tomando sus propias prevenciones; es decir, a cobro estratosféricos, un servicio que dista de la categoría de clase mundial, y además caro, con deficiencias muy cuestionables no solo en la zona rural de la sierra y huasteca, también en zona urbana de Huejutla.

Que lamentable que por ser huastecos tengamos que sufrir este tipo de los considerados abusos de esta empresa porque lo que es el servicio en esta región dan trato de cómo si fuéramos ciudadanos de segunda o tercera, y eso la gente no lo va a permitir, se palpa que los ciudadanos comienzan a despertar de ese letargo para reclamar derechos, por los que al final vienen pagando ………. Pero hay casos que solo en esta región huasteca se pueden ver, mire que de pronto se descubrió que sÍ hay PROFECO, solo que, todo apunta, pareciera una factura política que se paga a través de nómina sin ejercer una función ……….. Por otro lado, los huastecos no podemos donar sangre, porque el problema de salud de la zona que es endémica a enfermedades por picadura de mosquitos nos pone contra la pared, siendo un reglón muy necesario y que ante esta realidad se va a dificultar demasiado cuando alguien necesite alguna operación y les pidan los cuatro o cinco donadores que tendrán que buscar de la sierra hacia arriba ………….. Hablábamos del aumento en cobro de la luz por temporada de 50 a 70 % lo que impacta directamente. Mientras allá en Huautla luego de no tener respuesta por la CFE a gestiones que llevan varios años, la comunidad de Coatzacoatl en asamblea decidieron no entregar el pago de los recibos por el servicio, que corresponden a los meses de septiembre – octubre, hasta que atienda sus peticiones esta empresa. Además los riesgos son latente y permanentes, pero eso no solo es en esa comunidad, es en toda la huasteca y sierra huasteca ……….. Es decir si nos pusiéramos de acuerdo y renunciáramos a tener energía eléctrica todos, como era antes de que llegara este beneficio, que se contaba con mechones de petróleo, ¿acaso no llegará el momento que esto suceda? Con los precios que van será pronto posible que empiecen a renunciar al servicio buscando algo alterno, nuevas tecnologías. Aun no terminan de darles alumbrado público en algunas comunidades de la huasteca y que han vivido a oscuras siempre, ahora que sabe la sociedad el costo de la energía eléctrica ¿habrá quien renuncie a tener ese servicio? Hay quien no tiene acceso a energía eléctrica, por que no tiene para pagar el servicio ………. Las expectativas no son buenas pues viene también el incremento de la gasolina producto de la liberación de precios que se adelantó un mes, y entre las especulaciones que ya recorren las redes sociales, se prevé esto tendrá un impacto importante pues ya su tope pudiera ser casi a los veinte pesos aunque eso ya fue aclarado por las autoridades, sin embargo esto ya trae consigo la inflación de los precios en la canasta básica para fin de año e inicio del 2018, si el esfuerzo del gobierno federal para históricamente darnos a conocer un aumento salarial de ocho pesos, pues no se apetece nada agradable lo que tenemos en frente en el 2018 …….. Rufino H. León Tovar, secretario de movilidad y transporte está buscando conocer las opiniones, reflexiones, consideraciones y sugerencias de todos los actores de la movilidad del transporte que por supuesto son muy diversas y variadas. Buscan determinar las políticas públicas buscando integrar conceptos para un marco jurídico que regule el derecho de desplazamiento de las personas.

Están presentando un “Foro Política Para la Movilidad y Transporte”, que está programado para el próximo martes 28 de noviembre, de las nueve a las 14 horas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huejutla, Parque Industrial Siglo XXI, las temáticas: Estrategia Integral de Movilidad; Sistema de Transporte; Distribución Eficiente de Mercancías (Carga); Modos Alternativos de Movilidad y Tecnologías para la Movilidad (APP´s). Este ejercicio participativo permitirá a los actores de la

movilidad poner de manifiesto sus ideas y sugerencias.

Se tiene prevista la asistencia de usuarios, concesionarios y permisionarios del transporte, autoridades, cámaras industriales y de servicios, instituciones

académicas, organizaciones civiles y público en general.

Este foro local será simultáneo en las regiones e instituciones académicas siguientes: Universidad Politécnica de Pachuca (Coordinación Regional Pachuca) Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (Coordinación Regional

Ixmiquilpan). Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (Coordinación Regional Tula de Allende). Universidad Politécnica de Tulancingo (Coordinación Regional Tulancingo). Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Coordinación Regional de Zacualtipán)

Ojalá de esto surjan no solo buenas cosas, sino diseñada una estrategia en el estado para establecer directrices de políticas públicas que puedan re direccionar al transporte, el primer punto de coincidencia y que es el talón de cada sexenio del gobierno del estado, es terminar con los privilegios de entregar concesiones a cambio de la actividad política electoral. Segundo, regularizar lo que tienen, capacitar a los propietarios de las concesiones y permisionarios, choferes de taxis y urbans, camionetas de redilas.

Es obvio si el titular estatal de transporte tiene una tarea nacional, para diseñar políticas públicas inter estatal, lo primero es diseñar políticas públicas al interior del estado, poner en claro lo que ya tiene, pués no se puede andar presumiendo en otra parte lo que se ha dejado de hacer en el estado. Pero en hora buena es un buen principio.