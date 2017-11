Espejeando.

El que viene cumpliendo la tarea día con día es el mandatario hidalguense Omar Fayad Meneses, quien acompañó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, al director general de Grupo Modelo (AB InBev) e Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, quienes explicaron que el estado sigue por el rumbo correcto. La construcción de la Cervecería Modelo del Centro, una planta más grande y moderna del mundo, con una inversión de 14 mil millones de pesos se instalará en Apan.

Las cifras de empleos son muy importantes, tiene planes de crear mil 200 empleos directos y 5 mil indirectos en su operación; mientras que durante la construcción se generarán 3 mil 500 directos así como 7 mil indirectos. En la zona donde la cebada ha sido un concurrente plan de reclamo de industrializar, una respuesta a la altura, pues la producción no es menor, estiman al menos 153 mil toneladas de cebada producidas en seis municipios, lo que implica una extensión de beneficios a más de 18 mil productores.

Los comparativos en inversión en esta nueva administración estatal es significativa, halagadora, diríamos …….. Un desplegado circula y en cuyo contenido expresan que algunos priistas se acaban de dar cuenta que los tecnócratas les secuestraron el PRI, estos quizá piensen que la “sociedad se chupa el dedo” en el siglo XXI. Mientras en el país desde Carlos Salinas de Gortari se implementó la política del neoliberalismo, donde los hijos de Yale y Pensilvania se apropiaron del poder, es la misma ruta, es la misma dinámica, no ha cambiado la cofradía sus normas internas …….. Ni las encuestas, ni las ansias, ni nada que se le parezca -parecen decirnos estos dueños del poder político- podrán entregar a un simple mortal, un buen ciudadano que incluso los rebase y haya sido perfilado, sobre las preferencias ciudadanas, por encima de los tecnócratas al interior del PRI, el más cercano en una competencia cara a cara con Andrés Manuel López Obrador. En las mediciones más cercanas, las aspiraciones de Miguel Ángel Osorio Chong no fueron consideradas, y, con ello pareciera en otros tiempos como normal, que miles de priistas en el país se sientan receloso. O como si les hubieran arrebatado un dulce ……….. El destape de José Antonio Meade fue al clásico estilo de la cúpula del PRI, cuyo procedimiento viene desde el siglo XX. Se mantiene pese a una derrota de 12 años y su línea dictada sigue vigente. No hay paso a nadie que no cumpla un perfil tecnócrata, la presidencia de la república tiene años que fue amurallada, aunque con una importante diferencia: Se quitaron los candados para hacer un traje a la medida de quién será el candidato en breve, hoy a sabiendas de que la preferencia ciudadana no está de su parte, optaron por un perfil que aunque aparece muy bajo en las encuestas, los negativos bajos son los que justifican en impulsar esa candidatura y el que precisamente no pertenece, sobre todo al PRI, además de un buen currículum, lo que les pudiera generar mayores simpatías, y obvio, atrae el voto de una corriente de panistas que ya está muy visto ……… Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en la pitonisa del PRI, no porque realmente tenga o cuente con dones sobrenaturales, simplemente aun que el PRI no lo dice, ambos se tienen medido el terreno. Saben por dónde caminan, a diferencia de AMLO, el PRI no dice nada, solo sale a criticarlo cuando le requiere; el PRI solo le opera en todo el país, donde le duele, que al final del camino y con todos los puntos de preferencias, han llevado a AMLO al traste, con el PAN o con el PRI ………. En San Luis Potosí, Hidalgo, y Veracruz, solo por encimita, lo que alcanzamos a ver en los actores políticos morenistas, al interior traen un pleito de negros que se les desborda. AMLO intenta hacerla de referí a cada recorrido que va, suponemos es lo mismo en cada entidad federativa del país; y es que cuando se vuelve opción de gobierno federal, de tener senadores, de tener legisladores federales, diputados locales, alcaldes y hasta regidores, se darán con todo, no importando que a su paso se lleven por delante al que lleva el timón, eso ya lo vivió en el PRD, PT, Convergencia. En su reciente visita a San Luis Potosí AMLO se molestó porque le preguntaba la prensa sobre esos conflictos al interior, que no quiso responder. Es decir si le hacen preguntas incómodas, eres parte de la mafia del poder, si le preguntas lo que él quiere decir, eres de su agrado. Como quiera AMLO tiene muy grande su colmillo, desde que fue líder del PRI en Tabasco, no se ha detenido a buscar el poder por el poder. Importante sin duda su propuesta de hoy ….…. Una observación muy puntual, no existe nada más desagradable, que la ingratitud. Mire nuestros maestros jubilados, esos ciudadanos honorables que entregaron su juventud en favor de la patria trasmitiendo educación y valores a miles de nuestros hoy ciudadanos, andan mendigando justicia y lo más lamentable, ante una inesperada baja de temperatura que se espera para los siguientes días, ojalá que no suceda algo inesperado porque no es lo que se desea, pero la exposición al frío de nuestros ancianos ante lo que se anuncia por el meterológico, pudiera ocasionar una tragedia. Tomen previsiones las autoridades porque sea lo que sea si algo pasa no se vayan a arrepentir.

Si bien los legisladores ya asistieron a ver el tema, pues si en lo legal no tienen injerencia, incuso no es de su competencia, si la tienen en cuidar la integridad física de los mismos, ojalá que estos ancianos no se vayan a enfermar o a suceder algo porque hay responsabilidades compartidas, un templete como el que ahora tienen no les sirve de mucho ante la exposición al frío …….. Erika Saab Lara, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Hidalgo, manifestó que la arraigada desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los roles, los derechos y las oportunidades, junto con las actitudes y las normas sociales que toleran y que normalizan esta violencia, la han convertido en una pandemia global. Lo anterior ante la capacitación a policías en igualdad de género y derechos, es crucial que los oficiales estén equipados para responder de forma adecuada y sensible a las necesidades de las mujeres y las niñas.