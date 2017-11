Espejeando.

Comenzaron a escucharse nombres en Huejutla, desde Andrés Espinoza, José Alfredo San Román Duval, la secretaria de educación en Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez; Enrique Fayad Herrera, Adela Pérez, Héctor Pedraza, Manuel Rivera, Joel Nochebuena, que aunque aparece en encuestas con buen rango de aceptación, hay quien lo comienza a ver retirado de esa posibilidad, son nombres que se dicen como posibles a la diputación federal y vendrán más.

¿Por cuál partido?, bueno, Enrique Fayad está más que definido por MORENA, pero le pudiera salir competencia; no se ha aclarado si José Alfredo San Román Duval pudiera andar también merodeando esa posibilidad por el equipo de la mujer con piel obscura. Se dijo desde antes que su figura pudiera estar en el escenario y hoy se robustece, luego de que el candidato del PRI salió a la luz pública, los escenarios comenzaron a moverse con mayor intensidad en todos los institutos políticos. Además Andrés Espinoza es otra carta que está danzando sobre el aire, se comenzó a escuchar su nombre pero no se sabe si se va por algún partido político o en el Frente Ciudadano por México.

Sayonara sólo se hace referencia de ella por ser una huasteca, que ostenta una importante secretaría que pudiera traer el impulso desde palacio de gobierno del estado; pero solo hay una expectativa, la verdad es que la secretaria se ha mantenido muy apegada a su encargo sin distraerse en situaciones de política electoral.

Hay que esperar hasta que ellos mismos comiencen a plantear su decisión personal, algunos solo enviaron su gente a soltar lo que quieren se conozca, otras solo se hacen mención por la posición que juegan, uno más porque de pronto ayer comenzó a reclutar a su personal, con llamadas telefónicas que comenzaron a llegar a personas clave …….. Ayer en Huejutla se celebró el primer foro de Movilidad y Transporte, donde se pudo conocer en primer plano los puntos de vista del problema tan fuerte que se vive al interior, los puntos de vista son muchos y muy diversos. Es un problema complejo, se reconoce por que la percepción es muy amplia, desde el chofer, desde el permisionario, concesionario, el irregular; los líderes se dieron entre ellos con claro sentir de que hay preferencias, beneficiarios desde temporada electoral, las propuestas llegaron desde el punto de vista de quien busca se haga un apartado para que la ley incluya el transporte denominado indígena, los hay quienes no están de acuerdo porque dicen todos somos iguales.

Lo cierto es que el gran tema es que de inicio este ejercicio que genera una sinergia positiva, el poder sentarlos a la mesa a debatir sus diferencias de manera respetuosa, eso habla ya de un buen avance. Eso debe ser siempre, sus diferencias personales no pueden llegar más allá de poder decir lo que sienten y escucharse mutuamente, para partiendo de reconocer cada diferencia buscar como ir recomponiendo o modificando sus necesidades, siempre en el respeto.

Un funcionario por cierto intentó que nadie de la prensa se metiera a los foros, quizá aún hay quienes se quedaron en el siglo XX, que no entienden que el problema del trasporte no le atañe solo a los transportistas y la dependencia, le atañe a la sociedad, al Congreso del estado. Buscar que no trascendieran sus temas como si eso no fuera ya un escándalo público que se palpa a diario en las calles.

La anarquía no le sirve a nadie, lo que es cierto es que la Ley de Transporte deberá sufrir modificaciones, primero porque estas opiniones levantadas si bien no todo podrá entrar, si pueden generar una visión mejor de lo que se requiere para mejorar. Esa ley de transporte que se hizo acusan, fue hecha para las grandes ciudades, no para la huasteca y sierra que de acuerdo a la visión de algunos transportistas, las multas, los precios que establecen no están acorde a la situación económica de la zona. Otro tema es que solicitaron otra grúa y la modificación de sus tarifas por el arrastre, seguridad pública en los accesos de las carreteras, el involucramiento de ayuntamientos en las definiciones de rampas y demás necesidades del transporte, consideran se requiere una mayor coordinación entre la dependencia del transporte y los ayuntamientos ……….. Algunos asuntos fueron más graves, delicados señalamientos y por supuesto todo tiene eco, no es nuevo, no es novedad, algunas prácticas y vicios añejos que en el transporte se ha considerado, como corrupción, falta de transparencia en la entrega de concesiones, otros privilegios como algunos que tienen cinco o hasta más concesiones. Líderes protectores que por un lado dicen ser concesionarios pero por el otro lado fomentan el transporte irregular.