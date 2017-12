Espejeando.

Tremendo reclamo a la institución bancaria Santander, la mañana de ayer, por parte de profesores adscritos a la zona escolar Huautla – Xochiatipan. Con pancartas en mano protestando por lo que consideran un pésimo servicio de parte de los cajeros automáticos de la citada institución financiera ubicados en las localidades donde laboran.

Pero esto solo es lo público, en realidad esta institución trae otras complicaciones según comentarios entre quienes protestaron, como la venta de seguros vía telefónica cuyo cliente, a quien le dice si gustan renovar su seguro de dicha institución, cosa que si alguien dice que sí se la hacen efectiva, sobre todo si lo detectan que hace operaciones financieras, desde cobros de quinientos pesos mensuales que cuando van a reclamar la gente prefiera evitarse un pleito legal porque le es más costoso.

Lo otro es que dichos cajeros son deficientes y en casos hay quien se queja que se resetea solo y si está en proceso una trasferencia de alguien que solicitó dinero, simplemente aparece que ya la hizo y la gente pierde dinero. Las limitantes en personal especializado en el uso de tecnología es uno de los problemas más comunes.

Los docentes refieren que esos cajeros no sirven y los hacen hacer gastar porque tienen que ir a Huejutla, solicitaron rehabiliten o cambien esos vetustos cajeros en los municipios. Apostados en las puertas de la institución evitaron la apertura en su horario habitual, pero lograron ser escuchados ……… Ayer Ivonn Ortega, quien habría dejado sentir una voz crítica que buscaba la posibilidad por contender por la presidencia de la república, generando un movimiento nacional denominado “Movimiento Nacional Recuperemos al PRI” habló de los más de un millón cuatrocientos mil personas que le dieron el respaldo y que habrán de ir en respaldo de José Antonio Meade. El candidato del PRI aseguró Ivonn Ortega, era un gran ejemplo de priista, reconoció su trayectoria, siendo una voz valiosa que gracias a ella se habría generado un partido más abierto y vertical; fue la legitimización de la candidatura de José Antonio Meade, pero también, luego del diálogo que se percibió con Miguel Ángel Osorio Chong en público, que generó confianza de que no hay rupturas ni mucho menos fobias políticas, con este segundo mensaje el PRI habla de unidad partidista y pone una sola meta: Ganar la presidencia de la república que en el escenario de los hechos veremos las propuestas del candidato si pueden llenar el ojo de los ciudadanos …….. AMLO por su parte mantiene su tradicional oratoria desde hace 18 años, su esencia sigue un camino muy trillado, y aunque ha modificado posturas que en el pasado le afectaron, igual si no modifica lo que queda de esa postura, en breve, ya con casi todos los candidatos en sus puestos, podría bajarse de puntero en las encuestas; si de entrada del candidato priista le dio un empate técnico veremos como siguen los escenarios para ambos.

Ahora sólo falta ver cómo surge el candidato del Frente Ciudadano por México, sobre todo muchos ciudadano están metidos en ver si existe un mecanismo democrático que no genere más rupturas internas. Por supuesto que Ricardo Anaya no la tiene todas consigo, no es sencillo meterlo con calzador sin que exista repercusión, pero ya se apuesta que él será el ungido ……….. Este domingo en Huejutla estarán las dirigencias estatales del PAN, PRD, MC anunciando sus avances significativos, ojalá traigan una estrategia y den señales de que están vivos, que podrán enfrentar en Hidalgo de manera digna con propuestas valiosas, ahí se verán en sus designaciones de candidatos si realmente cuentan con la calidad moral para competir o si solo van a legitimar un escenario. La sociedad está atenta a todo y en este momento, un paso en falso los podría dejar fuera de la jugada o enterrados ………. Vienen escenarios muy fuertes, el Partido Encuentro Social en Huejutla considera que tienen la influencia política necesaria para ir solos y ganar la diputación federal con sus municipios ganados más su influencia económica que inyectaron en el pasado proceso electoral en la región a grupos panistas y perredistas. Por supuesto pensando en una figura como José Alfredo San Román que es atractiva, quizá no estén equivocados, esta figura les puede inyectar oxígeno, pues vaya que lo necesita el PES, de una vez le cambian el agua a la pecera.

La contra parte son los cuestionamientos y la exhibida pública que pudieran darse esos intereses reflejados en estos municipios panistas y perredistas que tienen que ver con el Frente Ciudadano por México, la expectativa es muy grande. Los ciudadanos podrán cuestionar si saben evaluar cómo se hacen estas jugadas políticas y el adiestramiento político tan esquematizados que se aprecian, en el que todo indica que al menos aquí sus alcaldes estarán en veremos si responderán al llamado de fortalecer las candidaturas que presenten. Porque serán muy políticos, pero el dinero es el que manda; sobre todo en la pobreza y el hambre.