Espejeando.

Azael Hernández Cerón intentó por todos lados justificar el conflicto por el que pasan de manera interna entre los comités municipales y la dirigencia estatal por los reclamos de las prerrogativas, aunque no es un tema nuevo, son sin duda algo que siempre ha existido, que no hacen una distribución de recursos a sus dirigencias o comités municipales en el estado, son usados a discreción esos recursos para cuestiones partidistas y pues justificado ante las autoridades electorales, lo anterior es una constante en todos los institutos políticos.

En el PRD este problema ya es una constante de que la dirigencia estatal de Ramón Flores habría jineteado el recurso el tiempo que estuvo enfrente, así que no será distinto en esta nueva dirigencia, estos por igual habrán de ahorrase explicaciones, todos saben que el manejo de las prerrogativas queda en unas cuantas manos, en las instituciones políticas, esto y las candidaturas representan también un control en los mismos ………. Interesante el Frente Ciudadano por México, desde su concepción política lleva implícito un interés común de ganar la presidencia de la república, así como en el estado de Hidalgo, como lo es en otras elecciones han conquistado espacios, esta vez tendrán esa oportunidad si la ciudadanía les compra al candidato a la presidencia de la república o si el negocio es más redituable perder.

Estas tres fuerzan en el tema nacional serán una opción viable, sin duda que podremos ver quién es el candidato a la presidencia de la república como uno de los proyectos más interesantes; veamos primero que el tema nacional es uno, el estatal es otro interés. Eso lo sabe Asael y el PRD, porque la gente pensante en Hidalgo de ambos institutos políticos ya saben qué va a pasar en el estado e incluso vaticinan.

Es tiempo de que veamos esa importante realidad en Hidalgo, ex alcaldes, ex diputados y muchos más que saben cómo se mueven los escenarios en estos institutos políticos comenzarán a hacer público sus decisiones personales, es gente que como coloquialmente “ya no los llevan al baile” y se habrán de definir por MORENA, anticipan.

El mismo PRD sabe que muchos liderazgos se les fueron, se apreció en la reunión que sostuvo MORENA en el hotel del Viejo Roble, ahí había ex alcaldes panistas, perredistas y priistas cenecistas, son un escenario que deben tener muy precisos quienes están interesados en participar ………. El foro de divulgación del Frente Ciudadano por México es una buena plataforma, al interior, sus planteamientos ya van planchados con anticipación, es decir se trae una lista de los que pueden participar. Por supuesto escucharon voces críticas pero educadas, fueron algunos muy claros que ya no quieren políticos tranzas y de esos ni en MORENA los encuentran. Es decir la figura del político tradicional está muy desgastada por inercia misma del ejercicio político equivocado, no se diga del PRI a la par del resto. Es importante que nuestros políticos comiencen sus eventos pidiendo perdón, quizás no por ellos, si no se sienten enlodados, pero si por la percepción ciudadana con que los contemplan en el país, porque no es un síntoma solo local ……….. Pero el PRD que anda quedando flaco y desvencijado, aun saca el pecho para gritarle a MORENA que AMLO es un sujeto sin plataforma; hay que recordar que AMLO pasó por este instituto político del sol azteca y los dejó porque los consideró vendidos. Lo que son las cosas, a seis años el PRD de izquierda anda con la derecha, eso no es sencillo, es algo extraordinario, fuera de lo común, de ahí el fortalecimiento de los señalamientos de AMLO ……… A la par de lo anterior el PRI también trae un foro denominado “Plataforma Electoral Hidalgo 2018-2021 Siempre para Ti” mismo que sostendrán hoy lunes 4 de diciembre en sus oficinas a las cinco de la tarde, se anuncia la presencia de José Leoncio Pineda Godos.