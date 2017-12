Espejeando.

Yareli Melo nos hace reflexionar sobre un tema importante, el de la violencia de género en elecciones. Estando ante el próximo proceso electoral federal llama la atención que de todos los aspirantes a la presidencia de la república que podrían estar en la boleta, solo Margarita Zavala pudiera cumplir los requisitos, limitándose a una sola mujer en el intento por la máxima magistratura.

Hablamos de que el porcentaje es mínimo en cuanto a la búsqueda de tan importante cargo, lo que nos deja entrever que los institutos políticos aun no tienen contemplado ceder espacios a las mujeres, es decir, existe aun un tinte de machismo que no se ha extinguido.

Lo vimos con Ivonn Ortega ¿qué le faltó? Ella es mujer, ex gobernadora, quien al final se rindió cuando su postura habría sido vista como muy congruente en este momento en donde el contexto del PRI requería un verdadero cambio radical en cuanto a presentar propuestas distintas en la búsqueda de la presidencia de la república; finalmente los “itamistas” lograron cerrar el cerco y sigue siendo un espacio exclusivo de una cofradía en el PRI, ahora ya no importando incluso que sea exclusivamente del PRI.

De ahí la relevancia del esquema que nos presenta Yareli, sobre de que la violencia de género no es exclusivo en las campañas políticas con adversario por frente político, sino que ésta pudiera vivirse al interior de los mismos procesos internos de selección de candidatos en cada instituto político, si bien ya hay un protocolo establecido de género, que no es exclusivo de mujeres, género es femenino y masculino, es decir ambos tienen el mismo derecho, tampoco la mujer por condición se puede aprovechar de la caballerosidad de alguien por ser contrincante …….. Quedó instalado el Consejo Distrital Electoral 01 con cabecera en Huejutla. Oficialmente las actividades del proceso electoral dieron inicio. De entrada el INE es el órgano electoral, que solo tiene por iniciativa y encomienda organizar las elecciones, le corresponde a los ciudadanos calificar este proceso electoral, esto para que no haya malos entendidos, ni los pretendan sorprender o engañar las voces discordantes que buscan descalificar por sistema las elecciones. Es decir, hay quienes gustan siempre de acusar al INE de estar vendido de desviar la información de inclinarse hacia un lado, eso es una especulación de los que siempre pierden, el INE no califica la elección, lo hacemos nosotros mismos con los ciudadanos que somos capacitados para ser representante de las casillas, en donde cada instituto político cuenta con un representante …….. Qué le pasa al ayuntamiento con el problema tan grave en materia de vialidad en las principales calles de la ciudad. La falta de coordinación del municipio para ir regularizando lo que tenga sentido y estableciendo formalidad en los acuerdos e ir creando un esquema de beneficio colectivo, sobre todo ordenado, es necesario y urgente porque el problema del transporte no tarda en tronar. La falta de un criterio adecuado para dar respuestas al reclamo del transporte irregular que se ha ido metiendo por intereses nada claros, pudiera degenerar en un conflicto de mayores proporciones.

Si a esto se le suma que luego de que anteriormente se habría avanzado con claridad en temas y acuerdos, estos se han venido desvaneciendo y volver a empezar provocará más conflictos que lo que se tenía ya caminado y planchado. Las nuevas directrices podrían generar discordancias, ya se aprecia lo anterior en el ámbito de falta de formalidad en el transporte, los transportistas quieren respuestas.

Si los funcionarios no tienen respuesta de sus jefes en el municipio o el estado lo mejor es que vayan dejando los cargos, como se aprecia pudiera pasar de un momento a otro en Huejutla, se especula ………… Hay gente que debe reconocérsele por su capacidad, hay quienes deben tener cargos por lo clave que representa el control de ciertos sectores, siempre y cuando haya respuesta del gobierno municipal, pero si no existe pues lo mejor es dejar que el gobierno municipal se rasque con sus propias uñas, pero parece una constante interna en varios departamentos municipales en donde los tiene atados a una condición, de lo político, y no por la valoración de responsabilidad al ejercicio público, esos buscarán irse antes de que se hundan con los intereses erróneos.