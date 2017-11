Estamos ante el fenómeno de la feminización del campo: Carolina Viggiano

Los hombres están migrando y las mujeres se están quedando en el campo, ellas están teniendo que entrar a la organización social.

Explica que en las próximas semanas el PRI va a tener definiciones en las que espera “Que a Hidalgo le vaya bien”.

Moisés Medrano

Alma Carolina Viggiano Austria, tras un intenso recorrido en los municipios huastecos en trabajos de inauguración de obras para la gente del distrito, visita a esta casa editora para hablar en lo particular de su gestión, pero no escapa y tampoco rehuye el tema de sus aspiraciones en su carrera política. Su postura es clara: “creo que hay un trabajo constante, sólido y de resultados, y en esa condición siento que tengo posibilidades, pero están a consideración de mi partido”.

Mujer empoderada en todos los sentidos, con una perspectiva práctica, alerta para asimilar lo que se le cuestiona y responder sin perder las formas, cuidando cada palabra que emite con el interlocutor, nos entrega un espacio en lo particular para intercambiar en una charla su punto de opinión.

Oriunda de Tepehuecán de Guerrero, Hgo. y diputada federal de la legislatura LXIII representa a la sierra y huasteca hidalguense, explica el motivo de su visita a la región: “lejos de ir a inaugurar o revisar una obra con esta agenda, vamos a escuchar a la gente, hemos vivido unos días maravillosos en estos recorridos dónde les entregamos sus casitas que les conseguimos, que nos permite conocer dónde viven y eso nos hace verlos a la cara y no olvidar el compromiso que obtuvimos”.

Reconoce que nuestros ancianos están en el abandono, lo que no es por ingratitud de sus hijos “es por necesidad de salir a trabajar, formar una familia porque aquí no encuentran un empleo, los jóvenes que no tienen espacios de recreación, su vida es escuela y su casa, no existen otros espacios, eso a veces los hace enfocarse a teléfonos móviles que les permite conectarse con el mundo. Por eso estamos enfocados a hacer infraestructura para deporte “de eso se trata, de revisar cada aspecto social, espacios deportivos, voy al mercado de Huejutla a revisar el avance de la rehabilitación del espacio de los comerciantes. Los padres de familia de la Benito Juárez que solicitan aulas”. Una demanda importante reconoce, era todo lo relacionado con el problema educativo.

¿La falta de oportunidades y la baja autoestima en la comercialización de lo que hacemos?

El problema más importante es que estamos generando carreras educativas que no tienen nada que ver como puedan desarrollarse en la región. Hay una gran cantidad de enfermeras, biólogos que no van a encontrar como ejercerlas aquí, además de otras, son carreras que presionan al sector público para encontrar espacio, un sector público limitado en espacios que puede ofrecer.

La también presidenta del Dif de Coahuila, abunda en la necesidad de pensar en cadenas productivas . “y no necesariamente nuestros jóvenes tienen que pensar en el campo, que es parte de esto, pero pueden pensar en comercializar y darle valor agregado a los productos. Nosotros no podemos producir grandes cantidades de nada, porque nuestra extensión territorial es pequeña y son de temporal, pero sí podemos hacer productos que tengan un valor agregado especialmente para mercados que pagan bien. Me refiero a productos orgánicos, que hoy tienen este valor en los mercados, que tienen el valor y los pagan. No importa que produzcas poco, ganas mucho más que si produjeras demasiado de mala calidad”.

Se declara amante de la artesanía y expone los problemas que han encontrado las artesanas hidalguenses de hasta réplicas pirateadas de las grandes cadenas internacionales. “A mí, me gusta mucho la artesanía, nuestras mujeres bordan precioso, hoy traigo uno de los bordados que la gente hace. Pueden ir a Xochiatipan, donde puedes encontrar distintos bordados, vas a Huautla y encuentras distintos bordados con grandes diferencias ¿Por qué no tienen valor sus trabajos? Primero porque usan materiales de baja calidad, segundo necesitamos hacer diseños, luego llegar al comercio que paga bien para quienes pueden demandar una prenda de alta calidad.

Hoy en el mundo son muy valoradas las artesanías mexicanas con un toque estilizado, de tal manera que marcas como Hermes, Zara, Mango, Carolina Herrera, han usado nuestras ideas. Por ejemplo Los Tenangos, que los han usado y no pagan regalías, porque no tenemos un registro que nos de ese derecho. He interpuesto en tribuna esta semana para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconozca nuestra propiedad de origen. Es la parte donde tenemos que trabajar, hace falta capacitación, en producción, en la comercialización, diseño y lo podemos hacer, es un proceso que lleva cierto tiempo. La gente debe saber que lo que borda vale por el tiempo que le dedican, por que hacerlo a mano lo hace valioso, van a invertir en el mismo trabajo pero si una prenda la venden en cien pesos, esa misma con estética y valor agregado a mano puede valer mil pesos por prenda ganando cuatro o cinco veces más.

¿La región huasteca puede ingresar realmente a ser una zona de desarrollo económico integral?

Es una iniciativa interesante, pero hay que ver qué tan viable es, por que no solo es la huasteca hidaguense sino integrar a la huasteca veracruzana y potosina, que sea una región importante, que ciertamente nuestro problema más relevante es el de infraestructura. Se requiere una mejor carretera de Huejutla a Tampico o Tuxpan, puertos internacionales, porque podemos exportar mercancías, que fluyan de la gente en términos de comercialización, educación, podemos tener un mejor intercambio y darle seguridad a esa carretera.

La parte de Veracruz hoy no tiene los mínimos de seguridad para que podamos circular a cualquier hora.

En la región huasteca hidalguense hay grandes cantidades de agua pluvial, deberíamos de hacer una presa. No es posible que en tiempo de calor no tengamos agua ni para consumo humano, el agua se vierte en los ríos que por cierto están contaminados y luego se va al mar. Podemos tener agua para consumo humano, agrícola e incluso industrial.

Si bien tiene que ver con grandes inversiones, vale la pena, porque estamos generando un gran semillero de jóvenes que no ven oportunidades. Se tiene que salir por oportunidades, es válido pero no podemos seguir expulsando a todos nuestros jóvenes y quedarnos con la población vieja porque entonces vamos a vivir un serio problema.

Dice existe una gran fortaleza si se tiene regionalismo, que era un poder de defender lo nuestro. Creo un pueblo con identidad tiene una gran fortaleza. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser huastecos, de nuestro origen, eso es significativo y tenemos que trabajar para que esa identidad en nuestros jóvenes siga en la visión de ellos.

Por supuesto que necesitamos trabajar más en infraestructura y trabajar más en la organización social, tenemos dos cosas importantes: La organización comunitaria y el ejido, son nuestra fortaleza, no es algo menor. A partir de eso es nuestra fuerza no está en otro lado socialmente hablando.

La mujer empoderada desde la comunidad

El tema de las mujeres es fundamental en cualquier sociedad, estamos ante un fenómeno, la feminización del campo. Los hombres están migrando y las mujeres se están quedando en el campo, ellas están teniendo que entrar a la organización social. Otro punto relevante es que las mujeres son más conscientes del poder que ejercen en su comunidad y en la sociedad, no están dispuestas a permitir que alguien pise sus derechos, nos falta muchos por hacer pero hace una década o dos décadas, las mujeres ni siquiera se atrevían a levantar la cara para ver a las autoridades, agachaban la mirada, hoy no. Las mujeres saben que son iguales, hablan contigo de frente, te detienen para decirte algo y están dispuestas a ser parte de la solución. Solo los que no nos atrevemos a observar no nos damos cuenta de ese cambio, si bien hace falta mucho porque en nuestra región aun hay mucho alcoholismo y mucha violencia, no se denuncia aun porque hay quien cree que es normal. La violencia no solo es física, es emocional, económica, sexual, en eso aun hay tareas por hacer.

Sería maravilloso que hubiera un centro de empoderamiento de las mujeres que no solo da un servicio importante para el acceso a justicia y derechos, sino que también simboliza una conquista de las mujeres, lo que cambia el paradigma. Esa parte es relevante, en este momento tenemos una diputada federal y tres legisladoras locales, es indicativo que estamos en el acceso al poder, que podemos estar en la toma de decisiones. Yo llego a ver a los priistas y las activistas son mujeres, siempre habíamos sido las activistas y no habíamos pasado de eso; hoy somos las activistas y las que representan a la sociedad, como regidoras o diputadas, delegadas en las comunidades, las colonias, eso modifica la correlación de las cosas.

Hoy las mujeres somos proveedoras. A todos nos conviene las mujeres con mayor igualdad y equidad. A todos conviene que las mujeres seamos plenas y felices, porque somos formadoras de hombres. Ninguna mujer que sea infeliz o que sufra puede hacer hijos felices y plenos, las mujeres somos una influencia en nuestras familias, la única manera de salir de los problemas es que la mujer esté contenta, plena y realizada. Ella será capaz de dirigir y guiar a sus hijos, pero cuando una mujer no está en esas condiciones no va a poder ejercer ni su autoridad ni transformar nada, porque está quebrada, porque no ha sacado todo su talento.

¿Ese empoderamiento también la pone a usted, en las posibilidades rumbo al senado de la república?

Hasta hoy nunca he conquistado un espacio por el solo hecho de ser mujer, creo ha habido méritos, primero por un trabajo constante, sólido y de resultados, he aprendido que todos los días hay que prepararse y actualizarse. La sociedad cambia, vamos entendiendo los cambios siendo parte de ellos, en esa condición siento que tengo esa posibilidad, que están a consideración no solo de mi partido, sino de la propia sociedad. El partido es un vehículo para llegar, pero quien es el motor es la sociedad misma.

En esas razones de posibilidades reales de aspiraciones, es un tema que en las próximas semanas se va a definir y que va a varias cuestiones de competitividad y de que el partido se sienta tranquilo de poder postular a candidatas y candidatos que tengan una carrera honorable, una carta de presentación limpia de trabajo, esfuerzo, resultados y que lo acredite.

Recordó que ella es parte de la secretaría de asuntos jurídicos y transparencia del comité nacional del PRI y el tema de transparencia y apego a la legalidad, ha sido para Enrique Ochoa un eje importante para conducir su discurso y sus acciones. Me parece que ese será un gran tema de selección de candidatos, quizás la sociedad no se oponga a la selección de candidatos pero simplemente ellos aprueban, los partidos habrán de tomar su decisión conforme a sus elementos de manera objetiva o subjetiva a veces.

¿Muy cerca la selección de candidatos a la presidencia de la república de su partido el PRI, un hidalguense con posibilidades?.

Sí. Ya estamos a unos días, antes del día quince de diciembre que se pueda seleccionar el candidato o candidata del PRI, nosotros establecimos el mecanismo, que será por delegados; hemos estado observando a compañeros, compañeras que han manifestado su interés. Nuestro partido tiene cuadros valiosos, a los hidalguenses queremos que nos vaya muy bien. Necesitamos una palanca de desarrollo fundamental, extraordinaria, no ordinaria.

¿Nuestro paisano está jugando su boleto, que le parece?.

Claro está jugando nuestro paisano, nos sentimos orgulloso de ello, esperamos que a Hidalgo le vaya muy bien. No puedo pronunciarme de manera abierta por mi comisión a nivel nacional, pero lo que te puedo decir es que quiero igual que tú y que muchos que a nuestro estado le vaya bien, eso significa que tengamos una selección de candidatos que nos beneficien.

¿Ivon Ortega ha asumido una dirección distinta a lo esperando?.

Ivon tiene una posición muy respetable, está en todo su derecho de hacer esas manifestaciones públicas, la militancia también observa, pueden algunos sentirse identificados con sus postulados. Pero otros pueden pensar, si ella usó un método para ser gobernadora, un método para que fuera senadora, presidenta municipal, es claro que ese método se puede usar para seleccionar al presidente de la república. Lo que tenemos que hacer es ser congruentes.