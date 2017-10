Intenta intimidar a tránsito influyente “amigo” de Raúl…

Huejutla, Hgo.- Es la calle Nuevo León, (como en otra calle de la zona centro) donde hay contrastes en vialidad, todo mundo busca llegar a un comercio, hacer una compra, obtener unos minutos mal estacionado, pero no formarte en la larga y tediosa hilera de autos que se hace para acceder al precario estacionamiento del mercado municipal UCLA, quien tiene limitados espacios para sus clientes.

El problema del estacionamiento en la arteria es obvio, los espacios que debieran estar libres, los ocupan las combis y taxis, bajo un supuesto “derecho” político que les permite usar las calles para su negocio particular, bajo el esquema de que entregan un “servicio” los empresarios del transporte, que sin embargo provocan se retiren los clientes potenciales que requiere ese mercado y que necesita la sociedad.

Ayer en medio de ese contraste de falta de orden, se generó un acto de “(derecho-abuso)” hechos donde un ciudadano que estacionó su auto unos minutos metros atrás de la oficina del PRI, (como todo mundo lo hace a falta de espacio) se bajó a hacer compras, cuando regresó un tránsito cumplía con su labor de retirar la placa. Fue en eso que el propietario de una camioneta blanca con placas de Tamaulipas llegaba a su unidad y le pedía al funcionario municipal, que ya se iba que dejara de retirar la placa.

No fue suficiente la petición, el tránsito decidido a retirar la placa, el conductor se fue al frente para suplicar no lo hiciera, tras que el tránsito solicitara refuerzos por lo que consideraba se obstruía su labor como autoridad de retirar esa placa. Se intentó agachar para retirar la placa con llave en mano y el hombre le jaloneo la mano y le decía molesto “perame cab.., no quites la placa, no sabes ni con quien estás hablando cab…, le voy a hablar a Raúl”.

El elemento de tránsito replicaba haciéndole la observación de que estaban dos señalamientos de su departamento donde le refería que no se podía estacionar. Lo que no le dijo es dónde estaban los estacionamientos habilitados para cumplir no sólo en el derecho de informar una sanción administrativa, sino también satisfacer las necesidades del conductor para evitar estas infracciones.

El tránsito no se inmutó ni se amilanó y llegó otro de sus compañeros, mientras había esta actividad, otros carros mal estacionados en la misma arteria se instalaban y algunos aun cuando el tránsito fue a hablar con ellos no fue la misma actitud, los dejó ahí un rato estacionados hasta que se movieron, cuando ellos quisieron.