Madre acusa a autoridades de Cuaxocotitla de arrebatarle a su hijo  

Su padre y hermanos junto a las autoridades comunales con burla le dicen que no importa que los denuncie nadie le hará caso por ser mujer.

Cuando creía que había encontrado por fin el amor, la vida de una mujer de 31 años, vecina de la comunidad de Coxocotitla, se convirtió en una pesadilla digna de un guión de telenovela, debido a que su familia no solo se opuso a la relación por tratarse de un hombre separado, sino que además en contubernio con las autoridades comunales la despojaron de su hijo de cuatro años y con burla le dicen que no importa que los denuncie nadie le hará caso por ser mujer.

Un mal inicio

Al respecto Estéfana Hernández Hernández, narró que sus problemas comenzaron desde que se embarazó, ya que al ser madre soltera su familia se opuso a que lo tuviera, incluso el padre del niño le ofrecía pastillas para que lo abortara, a lo cual se negó rotundamente, y decidió continuar con la gestación, y como una opción su hermana le ofreció llevarla a Chapulhuacán para que regalara al niño con una mujer que buscaba uno, y así se librara de dificultades con su familia.

Confiesa Estéfana que ante la presión de su familia y la desesperanza de verse sola aceptó la propuesta de su hermana, pero a días de dar a luz se arrepintió y decidió escapar hacia Tamazunchale para tener a su hijo en la clínica de Zacatipán, en donde refiere estuvo sola ya que nadie de su familia estuvo para apoyarla, pese a que le realizaron cesárea.

Por cuenta propia

Registró a su hijo con sus apellidos, como madre soltera y tomó la decisión de salir adelante juntos, fue entonces que consiguió trabajo y se dedicó a mantener a su hijo y salir adelante, asegura que nunca dejó de atender a su hijo pese a las dificultades, e incluso cuando consiguió un trabajo en la ciudad de Monterrey se lo llevó consigo, lo cual le valió un nuevo disgusto con su familia.

Señala que al regresar en el mes de mayo de este año de Monterrey llegó a su comunidad a casa de su familia, y conoció a un hombre con quien inició una relación sentimental, el cual se había separado de su esposa, así que decidieron vivir juntos en una casa que una vecina les dejó a su cuidado ya que se fue a trabajar fuera.

Justicia a criterio de la comunidad

Señala que al estar ya viviendo con su pareja y su hijo, la exmujer de su compañero la acusó ante la autoridad comunal por adulterio y fue detenida y encarcelada en una celda de la comunidad, en donde no le permitían tener contacto con nadie, ni siquiera con su hijo, tampoco dejaban que le llevaran agua ni comida, no hay tampoco sanitario, tienen que hacer ahí mismo sus necesidades.

Sin embargo refiere que no es la única mujer que ha sido detenida por “faltas” según la autoridad, “Por la noche apagan las luces, y la gente va hace ruidos como de animales tratando de asustar a las mujeres que detienen, lanzan piedras y acosan a las que están ahí”, describe Estefana con estremecimiento.

Tras ser liberada, la joven mujer refiere que fue obligada a pagar una “multa” de 200 pesos, dinero que dijo no tener para cubrir, y le dijeron que esto era para las autoridades que querían un refresco, por lo cual tuvo que ir a conseguir el recurso para saldar su deuda con las autoridades.

Inicia la pesadilla

Fue el pasado sábado cuando al estar en su casa un sobrino le fue a hablar para que acudiera a la casa de su papá y sus hermanos, ya que querían hablar con ella, lo cual le dio desconfianza, aun así decidió acudir llevando a su hijo con ella, y al llegar su padre Sabino Hernández y su hermano Eladio Hernández comenzaron a hacerle reclamos por estar viviendo con un hombre que era casado, y le exigían que lo dejara y regresara con el niño.

Mientras estaba discutiendo, refiere que su sobrino sacó a su hijo y lo llevó a la calle para entregarlo a una de sus hermanas que se encuentra embarazada y se escondieron para que no pudiera encontrarlos, por lo cual comenzó a buscarlo desesperada, pero su padre le decía que no se lo iba a devolver y que se quedaría como hijo de él porque ella solo anda de callejera.

Narra que buscó el apoyo de una tía para que la apoyara y hasta allá la fueron a buscar su padre y sus hermanos con intención de “cuerearla” para que aprendiera a no andar con otra persona.

No obstante no lograron su intención, ya que su tía no abrió la puerta como se lo exigían puesto que estaba cerrada con candado, y hasta que se cansaron de estar gritando fue que se retiraron y solo entonces la mujer pudo salir y escapar hacia su casa.

Al exilio

Al día siguiente nuevamente acudió a su casa la ex mujer de su pareja quien se introdujo a la fuerza para jalonearla y echarla a la calle por la fuerza, logrando causarle lesiones en los brazos y cuello, además de sacar su ropa y cosas y arrojarlas a la calle en donde otra mujer las recogió y las llevó a la casa de su padre, para que Estefana regresara obligadamente a esa casa, pero en lugar de eso decidió escapar hacia Tamazunchale para pedir refugio en la casa de su patrona.

Ahí la orientaron para que acudiera ante el Sistema Municipal DIF a poner en conocimiento lo ocurrido, y pedir el apoyo legal para poder recuperar a su hijo, por lo cual se le entregó un documento firmado y sellado por la dependencia para que lo entregara a las autoridades de Cuaxocotitla en donde se hacía el exhorto para que apoyara a la mujer.

En Cuaxocotitla las mujeres no tienen voz, ni voto, ni justicia

Refiere que la respuesta de las autoridades fue desalentadora, ya que delante de su padre solamente se burlaron de ella, y le dijeron que ese papel no significaba nada, que era solo una asesoría que le dieron a la mujer y no los obligaba a devolverle al niño, y que ni aunque fuera la policía no lo iban a entregar.

“Como crees que te van a hacer caso si eres mujer”, fue la razón que le dieron el delegado Florencio Hernández Jerónimo, y el Juez Santos Ortiz, y además le advirtieron las maestras del preescolar ya fueron avisadas que no se lo deben entregar a su madre y que incluso habrá una persona vigilando a la hora de la salida.

Por lo cual no le quedó más que regresar nuevamente con las manos vacías dejando a su hijo en manos de su padre y hermanos, con el miedo de que su hermana intente nuevamente venderlo como había propuesto antes que naciera.

“Jamás me he separado tanto de mi hijo, tengo miedo de lo que pueda pasarle, el niño de mi hermana le pega y ella no le dice nada, yo solo quiero que me lo regresen, con mi pareja ya no tengo nada que ver, él decidió dejarme porque dijo que no nos iban a dejar en paz, cuando yo más lo necesitaba me dio la espalda” se lamenta.