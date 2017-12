No debemos echar campanas al vuelo ante casos de feminicidio  

“Aunque en el municipio no haya casos de feminicidios, no debemos quedarnos de brazos cruzados”; Laura Hernández

Tanlajás, S.L.P.- Organizaciones estatales como municipales que trabajan en el tema de la violencia contra la mujer en las comunidades, llevan a cabo esfuerzos para evitar lo menos posible que surjan casos de feminicidio en el municipio, como ha ocurrido en los otros municipios, así lo aseguró Laura Hernández, coordinadora de Comunidades Campesinas Urbanas y Solidarias con Alternativas (COMCAUSA) quien además aseguró que no porque no hayan surgido casos, se va a descuidar este tema, sino que de lo contrario es poner más atención.

“Yo lo que veo aquí en Tanlajás porque también he estado haciendo otro tipo de investigaciones, que es menos común que suceda esto como en otros municipios como Tamazúnchale o Ciudad Valles que es mas alto el número de mujeres que sufren violencia” aseveró Laura Hernández.

Agregó “aquí no debemos echar las campanas al vuelo porque vemos que no hay tanta violencia como en los otros, pero si es así como poner atención porque sucede y también pasa que en algunas comunidades no se denuncia y realmente son mujeres que no reciben Prospera u otros apoyos y que los maridos no las dejan salir”.

Añadió “ahí tendríamos que hacer otro trabajo con estas mujeres para ayudarlas por la violencia que están sufriendo”.

Precisó “para trabajar este tema de la violencia se están llevando a cabo platicas con los alumnos, porque en muchas ocasiones no se toman en cuenta a los hombres para participar en este tipo de eventos, y esto les sirve para que comiencen hacer conciencia, además este es un trabajo permanente, ya que las organizaciones que trabajamos este tema debemos estar muy alertas a lo que sucede”.