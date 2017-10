Posesionario del Bicentenario pide le entreguen escrituras

La CORETT ahora INSUS no emitió el pago correspondiente para concluir el trámite.

Un vecino del fraccionamiento Bicentenario se quejó de que a la fecha, aun no le entregan las escrituras de la casa que adquirió a bajo costo desde la administración municipal 2009-2012 y su preocupación es que está por culminar este trienio y siguen sin solucionar su problema.

Se trata de Guillermo Abad Hernández quien detalló que su caso está detenido en la Notaría Pública Número 09 donde le dicen que la CORETT ahora INSUS no emitió el pago correspondiente para concluir el trámite.

Por ello, este lunes acudió ante el secretario del Ayuntamiento y la Oficial Mayor a exponer su caso y pedir le resuelvan su problemática ya que a esta administración solo le resta un año para concluir.

“¿Qué va a pasar con mi propiedad? Ya me cansé de tocar las puertas de CORETT, de INMUVI, el mismo notario me manda por un tubo, que él mientras no le paguen no me va a entregar nada” se quejó el vecino de ese sector.

Acusó que en la primera etapa de entrega de escrituras, el notario traspapeló no solo sus documentos sino los de varios más y fue la razón en aquel entonces por la que no se le dio sus escrituras pero las ubicó hasta un mes y medio después.

Abad Hernández abundó por último que su casa está ubicada en la calle Mariano Jiménez 941 y que lo único que pide es que le sean entregadas las escrituras que avalen la legítima propiedad que tiene de su vivienda para no tener problemas legales.