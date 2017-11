“Responderemos a la Auditoria no a otra persona”: Edil MMR

Nosotros a quien vamos a responder a la Auditoria no a otra persona ni a mí, es a la Auditoria Federal” Manuel Morales Ramírez

Coxcatlán, S.L.P.- “Nosotros no somos los Contralores para eso está la Auditoria para auditarnos, que por ahí anden diciendo que tenemos tanto responsabilidad nosotros, al final de cuentas quien nos va a sancionar es la auditoria no un ex presidente ni nadie sino que la misma Auditoría”.

Declaró el presidente Manuel Morales Ramírez al ser cuestionado sobre los señalamientos existentes tras el anuncio de observaciones por parte de la Auditoria Federal a la administración y en donde se comenta por parte del ex alcalde Raúl González Vega que también cuenta con responsabilidad en la observación de más de 11 millones de pesos “nosotros tenemos en nuestras manos las notificaciones en donde nos dicen la responsabilidad que tenemos, por ejemplo les puedo decir que tenemos una deuda de 212 mil 937 pesos, pero esto fue solamente porque se trasfirieron unas cuentas del 2015 al 2016 que eso si vamos a tener que devolverlo de manera interna” señaló a los medios de comunicación.

Pero además agregó que existen otras situaciones “préstamo de Banobras de 5 millones de pesos y en este caso como funcionario público tuve que pedir permiso en enero y regreso como presidente en octubre y este recurso se ejerció en el lapso de febrero a octubre, nosotros no tocamos ningún cinco de eso y es donde nos dicen que tenemos responsabilidad y tenemos responsabilidad porque somos gobierno y estamos trabajando ahorita, le dimos continuidad pero en realidad ellos son los que operaron el recurso y esta sanción nos la quitamos con el permiso que tengo, ahora el problema de aquí de este recurso es que las obras no están terminadas si no pues no estuvieran observadas y nosotros a quien vamos a responder a la Auditoria no a otra persona ni a mí, es a la Auditoria Federal” remarcó el edil.