Secretario municipal sólo está de “adorno”

Alumnos del Cecyte y docentes protestaron por el incumplimiento del alcalde, acusan al secretario de no dignarse si quiera de hablarse al presidente.

Matlapa, SLP.- La mañana del día jueves, alumnos, docentes y directivos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos con extensión en la localidad de Chalchocoyo, realizaron una marcha protesta hacia la presidencia municipal, donde demandaban al alcalde Edgar Ortega Lujan, atendiera las necesidades que padecen como institución educativa, además de acusar al secretario municipal, de estar solo de “adorno” pues no resuelve nada.

Al respecto, Erick Castillo Rosales, docente del plantel, indicó, -“Ya van a ser casi los tres años en que hemos pedido el acercamiento con las autoridades municipales, y es fecha en que no hay una respuesta, no hay soluciones y de promesas no se puede avanzar, es una necesidad muy sentida de la gente la creación de una escuela de nivel medio superior y como te decía, no hemos tenido apoyo por parte de las autoridades, algunas necesidades básicas como lo es material deportivo, mobiliario, banda de guerra y la creación de aulas sobretodo, ya que es una de las prioridades, el presidente empeño su palabra y no la ha hecho valer, cada venimos es una política de contención, de evasivas y los muchachos ya están cansados”.

Dijo que fueron atendidos por el secretario municipal, Luis Alberto Echavarría, sin embargo este de manera altanera y prepotente, dijo que si se querían esperar que lo hicieran, ya que no podía hacer nada, -“Ahorita platicamos con el secretario, pero la actitud de este siempre ha sido muy soberbia, muy déspota, que él lo único que puede hacer es sacar otra cita, pero eso no nos resuelve nada, hemos tenido más de cien citas y no ha servido, lo que queremos es solución, que se construyan las aulas y sanitarios, el secretario se declara incompetente, dice que él no puede hacer nada, cada que venimos nos tiene aquí hasta cinco horas, queremos pensar que esa no es la forma de pensar del presidente, el habla de ser una persona educada, pero creo que la educación debe de reflejarse con los más desprotegidos”

Añadió que el alcalde no ha querido atender aun cuando él se comprometió con la institución y de continuar, asi, dijeron realizar otras medidas, -“No somos enemigos del presidente, el enemigo es la pobreza, y ellos tienen la oportunidad de cambiar la situación, el que lo hace quedar mal es el secretario, quien no quiso llamarle, no quiso localizarlo, y nos dijo que esperáramos el tiempo que quisiéramos esperar, y que simplemente no podía hacer nada”.