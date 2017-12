“Sí voy a estar dentro de la política” Orfanel

Huehuetlán, S.L.P.- “Si estaré participando en las próximas elecciones como ciudadano, apoyando al mejor proyecto porque bueno el mejor proyecto es el que veamos que mínimo que haya atención, es lo que hace falta y por ejemplo si yo llegara a participar directamente sería con atención al apoyo social porque lo que más se necesita; es el apoyo social”.

Lo anterior fue declarado por el ex alcalde priísta Orfanel Hernández Castillo quien agregó “yo diría pedirlo, solicitarlo es fácil pero la gente necesita apoyo social en medicamento, traslado, hospitalizaciones que es lo más duro por los bajos salarios que se encuentran y la otra sería la salud ambiental, los problemas que existen con los tiraderos de basura que vemos en el pueblo en las comunidades como se encuentran” dijo.

Sin embargo al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones abanderando algún partido, sobre todo cuando se tuvo una asamblea en su domicilio por parte de Encuentro Social señaló “ahorita no encabezó ningún proyecto ni de forma personal ni estoy adherido a nadie, yo estoy esperando que el Partido Revolucionario nos conforme pero ya tuve una invitación para el próximo domingo 17 en Ciudad Valles a las 13 horas, nos reuniremos los priístas de la Huasteca se denomina Primero la Huasteca, entonces ahí estaremos para poder ver el proyecto, a mí me pueden ubicar en muchos partidos pero interesa mucho la persona que vaya encabezando un proyecto, no encabezó ni apoyo ningún proyecto hasta la fecha y en su momento apoyaremos el mejor proyecto para Huehuetlán” señaló.

Por último aclaró que si ha recibido propuestas para ser quien abandere a diferentes partidos “no he aceptado y me han venido a ver otros partidos, es que yo digo yo ya participe, bien o mal la gente me dio el apoyo, me gustaría volver a ser como no, pero es difícil, entonces hay gente nueva, gente fresca a lo mejor con otras ideas mejores que las de uno, hay que ceder los espacios a otras gentes”.