Vendedores solicitaron permiso desde mayo para Xantolo

Las solicitudes de espacio para ambulantes en el área del Panteón Municipal han sido presentadas con premura por los comerciantes, aseguró la titular de Comercio, Fernanda Buendía Márquez, lo cual refleja el interés de los mismos en tener un buen lugar con la esperanza de desplazar sus productos y obtener mejores resultados económicos.

La funcionaria indicó que hasta el momento son 15 las personas que le han solicitado un espacio en el panteón municipal y 2 en la zona centro para expender flores y artículos alusivos a la festividad de Xantolo que se avecina.

Indicó que algunas solicitudes fueron presentadas desde el mes de Mayo, lo cual denota el interés de los ambulantes para tener el mejor lugar posible.

Por otra parte, Buendía Márquez aseguró que los permisos que se extenderán para esta temporada serán única y exclusivamente para la venta de productos de la temporada, como flores, coronas de muerto y todo lo alusivo a la festividad, pues no faltan aquellos que aprovechan para vender ropa u otros artículos que no tienen nada que ver con el Día de Muertos, lo cual, agregó, no se permitirá bajo ningún concepto.